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27 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

“Gençliğimizi kaybediyoruz”

27 Eylül 2020, Pazar 23:00
Dr. Müfit Yüksel İttihad-ı İslâm’ın lehinde ve aleyhinde gelişen fırsatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Youtube üzerinden düzenlenen bir programda konuşan Dr. Müfit Yüksel, “Öyle bir duruma geldik seyehat etme özgürlüğü bile kalmadı. İlim azaldı. Oysa ki eskiden Endülüs’ten Maveraünnehir’e kadar bir seyahat ağı vardı” dedi.

Gençliğimiz deizme kayıyor

Acelecilik ve yanlış politikalar sonucu gençliğin deizme kaydığını kaydeden Yüksel konuşmasını şöyle tamamladı: “Bir şeyleri hemen bir nesil içerisinde tamamen oluşturup bir nesil içinde hemen meyvesini toplama aceleciliği olmaz. (Bu anlayış) Türkiye’de İslâmî kesime patinaj yaptırılıyor. Ve biz gençliğimizi kaybediyoruz. Gençliğimiz büyük oranda deizme kaymış durumda. Hem de bu deizme kayan gençlerin büyük bir çoğunluğu dindar İslâmî kimlikli ailelerin çocuğu. Kendi kuşaklarımızı kaybediyoruz. Biz bunlar üzerinde düşünerek çok ciddî efor sarf etmeliyiz. Ama biz bunları yaparken hemen birden bire meyvelerini alalım siyasi pragmatizminde bulunmamız lazım.”   

İstanbul - Lütfiye Kef

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