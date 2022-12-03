İşte gençlik işte istikbal!

Türkiye’nin muhtelif yerlerinden gelen gençler; fikirlerini sunmak, projelerini diğer genç fikirler ile buluşturmak ve uhuvvetlerini pekiştirmek adına Antalya’da toplandı.

Birincisi 5-6 mart 2022 tarihinde İzmit Başiskele’de yapılan Gençlik Şurasının ikincisi sıcak bir Akdeniz sabahında Antalya’da başladı. Türkiye’nin muhtelif yerlerinden gelen onlarca genç; fikirlerini sunmak, projelerini diğer genç fikirler ile nevş-ü nema buldması ve muhabbet ile uhuvvetlerini pekiştirmek adına toplandı. UMEK, Risale-i Nur Enstitüsü ve YUHİB tarafından tertiplenen Yeni Asya 2. Gençlik Şurası 2 gün sürecek. Gençlik Şurâları mazi ve müstakbelimizin zaman-ı hazırada bir ayinesi olması hasabiyle Nurun fedakâr talebelerinin uhuvvetkârene, hür fikirlerinin muhabbetle nevş-ü nema bulduğu âli ve demokrat bir meşveret ortamı. Geleceğimize umutla bakabilmek, gençleri hizmette istihdam etmek amacıyla planlanan Gençlik Şurası her geçen gün gelişip, projelerin hayata geçirilmesi noktasında emin adımlarla gelişme göstermektedir. Açılışı Süleyman Demir’in yaptığı programda sırasıyla Abdurrahman Kılıç, İlyas Üzüm, Kâzım Güleçyüz, Hasan Güneş, Erhan Akkaya ve Muhammed Örtlek kendi alanlarında yaptıkları konuşmalar ve gençler ile ilgili fikirlerini beyan etmesi ile devam etti.

SÖZ GENÇLERE BIRAKILDI

Ardından gençler arasından bir divan heyeti kurularak söz Gençlere bırakıldı. Asıl olarak üç temel husus altında projeler teşekkül ettirildi. Bu üç temel husus ise; Dijital platformlar, Yurt dışı hizmetleri ve Sosyal faaliyetler olarak belirlendi. Hakkı, hakikati arayan gençler Risale-i Nur dan feyz alarak Nurun geleceğini ve insanlara ulaşabilme yolları noktasında tatlı tartışmalar ve tesadüm-ü efkar ile fikirlerini ve projelerini daha da detaylandırılıp eksiklerini kapatarak nasıl hayata geçirebileceği konusunda meşveretler yapıldı.

Gençler de Üstadımız Said Nursi’den feyz alarak manen şunu dedi; Herkesin bir fikri var biz de hürüz selamet-i nur için fikirlerimiz var işte gençlik işte istikbal!

ANTALYA - İBRAHİM YASİR TEĞİŞ