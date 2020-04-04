Genç Yorum dergisi 188. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Parazit” başlıklı Nisan sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

“İnsanın bulaşık eliyle, yani yaptığı tüketimler, sebep olduğu kirlilikler ve hor kullanımlarla, Dünya’ya, çevreye, diğer canlılara, dolayısıyla kendi yaşamına verdiği zararlar; bu zararlar neticesinde maruz kalınan maddî-manevî musibetler; küresel ısınma; kıyameti çabuklaştıran hatalar; kâinatta Adl ve Kuddüs isimlerinin tecellileri, su ve karbon ayak izi, şehir bostanlarının önemi” gibi konuların yer aldığı Nisan sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Nesibe Ersoylu Usluer: “İsm-i Adl ve İsm-i Kuddüs aynasında kâinat”

Mustafa Gönüllü: “Parmak ucunda yürümeliyiz”

Çev. Müh. Handenur Yaşar: “Tüketmekten tükenmedik mi?”

Ersin Acar: “Musibetin iki kefesi: Maddî-mânevî”

Çev. Müh. Mücahit Semih Şeker: “Küresel ısınma ve küresel sorumluluk”

Edibenur Üner: “Hepimize yetecek kadar var”

Nuriye Sultan Kostak: “Çoktan koptu kıyamet”

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Dr. Bahri Tayran Haydi Bilime köşesinde “Hz. Âdem (as) nasıl yaratıldı?” araştırmasıyla; Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda “Bediüzzaman’ın ablası Dürriye Hanım ve yeğeni Ubeyd” ve “İspanyol Gribi” başlıklı içerikleriyle; Kln. Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Bipolar Bozukluk” ve “Borderline Kişilik Bozukluğu” kavramlarının tanımıyla ve yer alıyor. Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım sayfasında “Sokakta bağırılmaz!” derken, Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Hayatın sesi”ne davet ediyor. İsmail Okur editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum ile Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Yılmaz Tokdemir’in derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Yönetmen Nazif Tunç ile röportaj:

Neslinur Zeynep Mutlu ve Şulenur Yıldırım, film-dizi yönetmeni ve yapımcı Nazif Tunç ile ödüllü son filmi Karınca özelinde sinema üzerine bir röportaj gerçekleştirdi.

Keçeli’de bu ay

Orijinal ve ilgi çekici içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Büşra Bakırcı, Çay Saati’nde “Dokunmatik eldivenler” araştırmasıyla; Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Beyaz Yele” kitabının tanıtımıyla; Şulenur Yaşar Feyâlilaceb’de “Biz bitti demeden bitmez!” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Bivido sözlük” tanıtımıyla; Edibenur Üner Sinematograf köşesinde çizimleriyle ve Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi yorum” yazısıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Bir hasbihal” ederken, Merve Yavuz Heybe’de “Yetişin Çocuklar!” kitabını tanıtıyor.

Başka neler mi var?

Farklı Yorum’da Mustafa Eren Bozoklu “Hürriyetin tarihi 3” başlıklı yazısıyla ve Zihnin Çarkları’nda Caner Kut “Yalnızlık” yazısıyla Genç Yorum okurlarını bekliyor.