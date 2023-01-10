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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

10 Ocak 2023, Salı 08:00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.00'de, merkez üssü Ege Denizi'ndeki Girit Adası'nın kuzey doğusu açıkları olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,24 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 181 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi

Çanakkale'nin Ayvacık, Balıkesir'in Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde özellikle yüksek katlı binalarda hissedilen deprem sonrası bazı kişiler dışarı çıkarak bir süre bekledi.

Depremin, bölgede herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.

AA

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