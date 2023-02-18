Depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi. Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi vefat etmişti. AA

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