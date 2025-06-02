Barış masası öncesi gerilim had safhada

İstanbul’da yapılacak barış görüşmeleri öncesi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmandı.
Ukrayna, Rusya'daki askeri üsleri İHA'larla hedef aldı
Rusya, sınırda iki köprünün çökmesini “Ukrayna sabotajı” olarak değerlendirerek, Ukrayna’nın askerî üssünü vurdu; Ukrayna ise “Örümcek Ağı Operasyonu” kapsamında Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenledi. Onlarca stratejik bombardıman uçağının imha edildiği saldırı, Sibirya’da da patlamalara yol açtı. Ukrayna kaynaklarına göre, saldırılar sonucunda 40’tan fazla Rus askerî uçağı imha edildi. Bunlar arasında nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları ile A-50 erken uyarı ve kontrol uçakları da bulunuyordu.
Ankara - Anka