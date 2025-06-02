Barış masası öncesi gerilim had safhada

İstanbul’da yapılacak barış görüşmeleri öncesi Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmandı.

Ukrayna, Rusya'daki askeri üsleri İHA'larla hedef aldı Rusya, sınırda iki köprünün çökmesini “Ukrayna sabotajı” olarak değerlendirerek, Ukrayna’nın askerî üssünü vurdu; Ukrayna ise “Örümcek Ağı Operasyonu” kapsamında Rusya’nın derinliklerindeki hava üslerine İHA saldırısı düzenledi. Onlarca stratejik bombardıman uçağının imha edildiği saldırı, Sibirya’da da patlamalara yol açtı. Ukrayna kaynaklarına göre, saldırılar sonucunda 40’tan fazla Rus askerî uçağı imha edildi. Bunlar arasında nükleer silah taşıma kapasitesine sahip Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçakları ile A-50 erken uyarı ve kontrol uçakları da bulunuyordu. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 305

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.