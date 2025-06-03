"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

03 Haziran 2025, Salı 00:31
Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Kur’an meallerinin yargı kararıyla durdurulabilmesine tepki göstererek bunun tehlikeli bir sansür olduğuna dikkat çekti.

Şimdi de Meal tartışması

İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?

Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali

Risale-i Nur Açıklamalı Kûran’ı Kerim ve Türkçe Meali çıktı

Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali

https://www.yeniasyakitap.com/kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703

Kur’ân meallerini Diyanet’in denetimine açan kanun düzenlemesi, ifade hürriyeti tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Diyalog Gazetesi’nde konuyla ilgili bir yazı yazdı. Yazısında Erdoğan, “Bu düzenleme DİB tarafından hazırlanmış veya hazırlatılmış olmayan (sivil) Kur’ân meallerinin açıkça sansür edilmesini öngörmektedir. Bu kural düşünce ve ifade özgürlüğüne ‘’sansür’’ niteliğindeki bir müdahaledir; çünkü Kur’ân meali sadece Kur’ân’ın otantik metnini ve hatta literal bir tercümesini içermez. Meal demek Kur’ân ayetlerinin, meal yazarının anlayış ve yorumunu yansıtan şerhli bir açıklaması demektir. Bu da bir Kur’ân mealinin yazarının telif eseri olduğu anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet “Katolik”leşiyor mu?

Düzenlemenin Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kur’ân’ın anlam ve yorumunun belirlenmesi konusunda devlet destekli bir tekel tanıdığını söyleyen Erdoğan, “Sivil din bilginlerinin ve dindar yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilmiş ciddî bir kısıtlama olmasına ek olarak, bu düzenlemenin anlamı ‘’laik’’ Türkiye Cumhuriyeti’nde DİB’in AKP tarafından Katolik Kilisesi’ne benzer bir yasal kurum haline getirilmeye çalışıldığıdır.

Aslında baştan beri Kur’ân’ın anlam ve yorumu başta olmak üzere İslâm diniyle ilgili bilgisel konularda DİB’in tekelci bir otorite olmasının tasarlanmış olduğu onun Anayasa’yla ‘’milletçe dayanışma ve bütünleşme’’ye (m. 136) hizmet etmek üzere kurulmuş olmasında saklı olan bir fikirdir: Devletin yorumladığı şekliyle tek bir Sünnî İslâm anlayışında birleşen bir millet. Yani, hayatın nasıl yaşanması gerektiğine ilişkin dinsel normları bütün bir topluma teşmil etme çabasında AKP’yi cesaretlendiren Anayasanın zımnen içerdiği bu fikirdir” dedi.

Cemaatler dezavantajlı hale geldi

Erdoğan şunları söyledi: “AKP’nin Diyanet’in de paylaştığı kendi gelenekçi din anlayışı doğrultusunda bütün bir toplumu dindarlaştırma projesini 2018 yılında çıkardığı bir kanun hükmünde kararname ile DİB’in kuruluş ve görevlerini düzenleyen 633 numaralı kanuna önemli ölçüde yansıtmış olduğu gözden kaçacak gibi değildir. Bu Kanunu dikkatle inceleyenler, meselenin sadece sivil otoritelerce telif edilen Kur’ân meallerinin yasaklanmasından ibaret olmadığını, onun Diyanet’in toplumsal hayatın her yanına nüfuz etmesine veya sızmasına imkân verecek hükümler içerdiğini göreceklerdir. Ayrıca AKP’nin otoriter sosyal mühendislik tutkusu, aynı zamanda, dinî-ahlâkî tebliğ ve telkin amacıyla bir araya gelmiş olan sivil teşekkül veya cemaatler karşısında Diyanet’i -arkasındaki devlet gücüyle- haksız-rekabet eder bir konuma da sokmuştur. Başka bir deyişle, AKP bu şekilde sahih dindarları ve dindarlığı da dezavantajlı hale getirmektedir.”

Nurseza Parlakoğlu - İstanbul

Etiketler: meal, tefsir, diyanet
Okunma Sayısı: 1148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Murat

    3.6.2025 08:19:44

    Ayrıca yazara tebrik ederim. Meallde tekelciliği bir yazar değil bin yazar yazsa azdır.

  • Murat

    3.6.2025 08:17:40

    Benim düşünceme göre mealde tekelcilikte şöyle bir şey ortaya çıkar işit zihniyetli, dinci, dini dar bir anlayış la karşılaşırız

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Diyanet yasakçı bir tavır almamalı

Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu

Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu

Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor

Suriye'yi de tehdit etti

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Yunanistan'da 15 yılda 20 bin doktor yurt dışına göç etti

İngiltere Başbakanı: Ülkemizi savaşa hazır hale getireceğiz

İspanya: Gazze'deki ''barbarlık'' insanlık ve adalet için son bulmalı!

Miller: İsrail'in savaş suçları işlediği şüphesiz bir gerçektir

İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor
📷

“Kurbanlarınız için hazırız”

Gıda enflasyonu yıllık yüzde 30’un üzerinde

Mescid-i Aksa yalnızca Müslümanlarındır

Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

'Kilo garantili sistem doğru değil'

Sıla-i rahim hayal oldu

Erdoğan ömür boyu başkanlık istiyor

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

'Rusya, Ukrayna'ya "ciddi" karşılık verecek'
Genel

Diyanet yasakçı bir tavır almamalı
Genel

Suriye'yi de tehdit etti
Genel

Nijerya'daki sellerde 500'den fazla kişi kayboldu
Genel

Kanada ulusal polisi Gazze'deki savaş suçlarını soruşturuyor
Genel

Kırım'da deniz yolu taşımacılığı durduruldu
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.