Meal düzenlemesi ifade hürriyetine aykırı

Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Kur’an meallerinin yargı kararıyla durdurulabilmesine tepki göstererek bunun tehlikeli bir sansür olduğuna dikkat çekti.

Şimdi de Meal tartışması



İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?



Risale-i Nur tefsirli Kur’ân meali



Risale-i Nur Açıklamalı Kûran’ı Kerim ve Türkçe Meali çıktı



Risale-i Nur Tefsirli Kur’ân-ı Kerim ve Türkçe Meali



https://www.yeniasyakitap.com/kur-an-i-kerim-ve-turkce-meali-9703

Kur’ân meallerini Diyanet’in denetimine açan kanun düzenlemesi, ifade hürriyeti tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Hukukçu Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Diyalog Gazetesi’nde konuyla ilgili bir yazı yazdı. Yazısında Erdoğan, “Bu düzenleme DİB tarafından hazırlanmış veya hazırlatılmış olmayan (sivil) Kur’ân meallerinin açıkça sansür edilmesini öngörmektedir. Bu kural düşünce ve ifade özgürlüğüne ‘’sansür’’ niteliğindeki bir müdahaledir; çünkü Kur’ân meali sadece Kur’ân’ın otantik metnini ve hatta literal bir tercümesini içermez. Meal demek Kur’ân ayetlerinin, meal yazarının anlayış ve yorumunu yansıtan şerhli bir açıklaması demektir. Bu da bir Kur’ân mealinin yazarının telif eseri olduğu anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Diyanet “Katolik”leşiyor mu?

Düzenlemenin Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kur’ân’ın anlam ve yorumunun belirlenmesi konusunda devlet destekli bir tekel tanıdığını söyleyen Erdoğan, “Sivil din bilginlerinin ve dindar yurttaşların düşünce ve ifade özgürlüğüne getirilmiş ciddî bir kısıtlama olmasına ek olarak, bu düzenlemenin anlamı ‘’laik’’ Türkiye Cumhuriyeti’nde DİB’in AKP tarafından Katolik Kilisesi’ne benzer bir yasal kurum haline getirilmeye çalışıldığıdır.

Aslında baştan beri Kur’ân’ın anlam ve yorumu başta olmak üzere İslâm diniyle ilgili bilgisel konularda DİB’in tekelci bir otorite olmasının tasarlanmış olduğu onun Anayasa’yla ‘’milletçe dayanışma ve bütünleşme’’ye (m. 136) hizmet etmek üzere kurulmuş olmasında saklı olan bir fikirdir: Devletin yorumladığı şekliyle tek bir Sünnî İslâm anlayışında birleşen bir millet. Yani, hayatın nasıl yaşanması gerektiğine ilişkin dinsel normları bütün bir topluma teşmil etme çabasında AKP’yi cesaretlendiren Anayasanın zımnen içerdiği bu fikirdir” dedi.

Cemaatler dezavantajlı hale geldi

Erdoğan şunları söyledi: “AKP’nin Diyanet’in de paylaştığı kendi gelenekçi din anlayışı doğrultusunda bütün bir toplumu dindarlaştırma projesini 2018 yılında çıkardığı bir kanun hükmünde kararname ile DİB’in kuruluş ve görevlerini düzenleyen 633 numaralı kanuna önemli ölçüde yansıtmış olduğu gözden kaçacak gibi değildir. Bu Kanunu dikkatle inceleyenler, meselenin sadece sivil otoritelerce telif edilen Kur’ân meallerinin yasaklanmasından ibaret olmadığını, onun Diyanet’in toplumsal hayatın her yanına nüfuz etmesine veya sızmasına imkân verecek hükümler içerdiğini göreceklerdir. Ayrıca AKP’nin otoriter sosyal mühendislik tutkusu, aynı zamanda, dinî-ahlâkî tebliğ ve telkin amacıyla bir araya gelmiş olan sivil teşekkül veya cemaatler karşısında Diyanet’i -arkasındaki devlet gücüyle- haksız-rekabet eder bir konuma da sokmuştur. Başka bir deyişle, AKP bu şekilde sahih dindarları ve dindarlığı da dezavantajlı hale getirmektedir.”

Nurseza Parlakoğlu - İstanbul