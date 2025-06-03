'Kilo garantili sistem doğru değil'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı yaklaşırken, zincir marketlerin Kurban kesim kampanyalarına dikkat çekerek Kurban kesmenin manasının ve ibadet boyutunun geri planda kalacak şekilde 'et ticareti'ne dönüştüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

'Bayram Namazı öncesinde ve Bayram gecesinde kesilen kurbanlar geçersizdir'

Palandöken, konuyla ilgili olarak “Zincir marketler artık ilanlarla ‘Kurban kesiminden sonra 3-5 saat içerisinde teslim edilecek’ diye kampanyalar düzenliyor. Et, bu şekilde artık ticarete dönüştü. Kurban kesmek değil, et ticaretine dönüştü.

Gözünüzün görmediği, hayır kurumlarına bağışladığınız kurbanlar hariç; bu ibadetin, kasabınızın veya sizin bizzat görerek, kesilecek hayvanın parçalanmasına ve dağıtımına şahit olarak yerine getirilmesi gerekir. Yoksa size gönderilen 3-5 kiloluk bir etle ‘kurban kestik’ denilmez. Biz, bu şekilde ticarete dökülen ve kazanç kapısı olarak kullanılan sistemin kurban vecibesiyle ilgisinin kalmadığını düşünüyoruz” açıklaması yaptı.

Adnan Solmaz - Ankara