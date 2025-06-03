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4 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İnfaz paketi beklentileri karşılamıyor

03 Haziran 2025, Salı 02:25
İNFAZ PAKETİ KAMUOYUNDA ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI. HASTA, YAŞLI VE ENGELLİ HÜKÜMLÜLERLE BİRLİKTE ADLÎ SUÇLULARA DA TAHLİYE İMKÂNI GETİREN PAKETTE, GENEL YA DA KISMÎ AF DÜZENLEMESİ YER ALMIYOR.

TERÖR SUÇLULARI DÜZENLEME DIŞINDA - GENEL VEYA KISMÎ BİR AF YOK

Hasta, yaşlı ve engelli hükümlülere tahliye imkânı getiren infaz düzenlemesi Meclis’e sunuldu. Ancak af içermemesi ve sınırlı düzenlemeleri sebebiyle kamuoyunda eleştirilere yol açtı.

TBMM Adalet Komisyonu’nda 30 maddeden oluşan kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerek Meclis Genel Kurul gündemine geldi. Meclis Başkanlığı için salı günü yapılacak seçimin hemen ardından görüşülmeye başlanacağı ifade ediliyor. 27 bin mahkûma cezaevinden çıkış yolunu açacak teklifin Kurban Bayramı’ndan önce kabul edilip yasalaştırılması hedefleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 19 bin 800’ü mükerrer suçlular olmak üzere cezaevinde bakılması mümkün olmayan ağır hasta, engelli ve yaşlı mahkûmlardan oluşacak 27 bin kişi cezaevlerinden çıkacağı ifade ediliyor. Cezaevlerinin kapasitesinin 300 bin olmasına rağmen şu anda cezaevlerinde 415 bin 732 hükümlü-tutuklu bulunuyor. Bu mahkûmlardan 358 bini hükümlü, 57 bin 150’si tutuklu.

Genel veya kısmi af pakette yok

10. Yargı Paketi taslağı maddeleri şu şekilde: -Cezası 2 yılın altında kalan suçlarda, daha önce cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla, hükümlülerin en az 8’de 1 oranında cezaevinde kalması sağlanacak. -Bir yıllık denetimli serbestlik bakımından değişiklik bulunmuyor. -Şartlı salıverilme sürelerinde herhangi bir kısaltma yapılmayacak; ancak infaz sisteminin etkinliği artırılacak. -Kadın cinayetleri ve cinsel suçlarda, “haksız tahrik” gibi indirimlerin sınırlandırılması ve cezaların artırılması planlanıyor. -Ağır hastalığı bulunan veya yaşlı hükümlüler için evde infaz uygulamaları ve alternatif infaz yöntemleri getirilecek. -Örgütlü suçlar, terör suçları ve ağır suçlar bu düzenlemelerin dışında tutulacak. -Hamile Hükümlüler, ve infaz uygulamasıyla cezalarını tamamlayabilecek. - Konutta infaz kapsamı 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. -Genel af veya kısmî af içeren bir düzenleme bu pakette yer almıyor.

Mehmet Kara - Ankara
[email protected]

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