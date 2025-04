İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi - "112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. AFAD'ın internet sitesinden derlenen bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

Doç. Dr. Özmen: Artçılar 5,2'ye kadar çıkabilir

Prof. Dr. Sözbilir: Fayın sadece bir yeri kırıldı

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde korkutan deprem - Artçı sarsıntılar sürüyor

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Şu ana kadar 112'yi arayıp 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yatığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Yerlikaya, telefonla bağlandığı TRT Haber canlı yayınında, İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da 6,9-7 kilometre derinliğinde bir deprem olduğunu belirten Yerlikaya, bu depremin İstanbul başta olmak üzere bölgede hissedildiğini dile getirdi.

Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Marmara'da depremi hisseden tüm valilerimizle görüştük. Şükürler olsun ki onlardan da aynı zamanda İstanbul Valimizden de şu ana kadar 112 Acil Çağrıyı arayıp, 'evimiz, binamız çöktü' gibi yardım talebi henüz gelmedi. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Şükrediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Depremlerin ardından çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, gelen ihbarların teyit edilme sürecine ilişkin bilgi verdi.

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi, pek çoğu bilgi edinme amaçlı"

Bakan Yerlikaya, ilk etapta 45'inci dakikadan itibaren medya aracılığıyla kamuoyuna güzel haberi verdiklerini dile getirerek, "Dedik ki şu ana kadar içinde insanın yaşadığı, yerleşim olan herhangi bir bina enkaz ihbarı şükürler olsun ki gelmedi. Şu ana kadar da taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gözlemsel olarak tarama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzde görevi olan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 eve ilişkin tahliyeyle ilgili tespitimiz var." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da perşembe ve cuma günleri okulların tatil edildiğini, aynı zamanda kamu ve vakıf üniversitelerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı görevlerinin de idari izinli sayıldığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"112'ye 10 bin 84 çağrı geldi. Ne demek, 112 acil çağrıya gelen aramalardan ne anlamamız lazım? 16 milyonluk, 131 dünya ülkesi nüfusundan daha büyük nüfusa sahip olan medeniyetimizin baş tacı olan İstanbul'umuzda hemşehrilerimizden sadece 10 bin 84 çağrı geldi. Bunların tasnifini yaptık. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı. Bir kısmı ev veya hizmet sundukları binayla ilgili endişelerini paylaşan ifadeler, bir kısmı da sağlıkla ilgili olan ihbarlar. Fatih'teki metruk bina hariç bir binanın yıkıldığıyla ilgili bir ihbarın olmaması da bugün en büyük şükrümüz."

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir saatten beri de bize oraya arama kurtarma sevk ettiğimiz bir şey olmadı. Peki ne geldi daha çok? 'Binamızda çatlak, efendim şurada şu var' türünden ihbarlar var. O tür ihbarların her birini biz not alıyoruz ve bu bilin ki bunların hepsini daha önceki depremlerdeki yaşandığı gibi her birinin tek tek tek tanımlamalarını yapacağız. Bunları da sizlerle zaten zaman içerisinde devamlı paylaşacağız. Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve ilgili tüm bakanlıklarımızın tüm dikkati burada, harekete geçirilmesi gereken devlet olarak, hükümet olarak ne varsa bunların tamamı şu anda bu noktada gayret gösteriyor.

Depremin paniğiyle atlayan, koşarken, çıkmaya çalışırken kendini yaralayan, inciten ile ilgili az da olsa bize ihbarlar geldi. Bunlarla ilgili sayıları, rakamları da yine Sağlık Bakanlığımızla irtibatlı olarak arkadaşlarımız paylaşacak.

Ben şunu söylemek istiyorum, Allah tekrarından korusun. Vatandaşlarımız tedbirli, artışlara karşı yani artçı depremlere karşı tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Panik değil, tedbir ve temkinli olarak bizler, sizler aracılığıyla onları devamlı anbean bilgilendireceğiz ve inşallah bunun da üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah."

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "İlk 6 saat bizim için önemli. Haberleşmeyi gereksiz yere yormamak gerekli." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Uraloğlu, ulaşım hatlarındaki ilk inceleme sonuçlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"İlk incelemelerimizde kara yollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmamıştır. Ekiplerimiz, sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun."

Bakan Bak, İstanbul'daki yurtlarda deprem sonrası problem bulunmadığını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır." dedi.

Atatürk Kız Öğrenci Yurdunda öğrencilerle bir araya geldiğini aktaran bakan Bak, paylaşımında "Şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Metro İstanbul: "Metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir"

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yaşanan depremler sonrasında güvenlik protokollerine uygun olarak hatlarda gerekli kontrollerin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metro İstanbul işletmesi altında olan metro, tramvay ve füniküler hatlarında ilk tespitte hasar görülmemektedir. Viyadük, köprü gibi noktalarda teknik ekiplerimiz tarafından kontroller yapılmış olup herhangi bir hasar tespit edilmemiştir. Teleferiklerimiz ve istasyonlarımızdaki asansörler tedbir amaçlı, geçici bir süre yolcu kullanımına kapatılmıştır. Kapatılan ekipmanlar kontrollerin ardından kademeli olarak devreye alınmaktadır." bilgisi verildi.

Havalimanlarında uçuşlar normal seyrinde sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm birim ve paydaşlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Öte yandan, deprem sonrası pist kontrolü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek bazı uçaklar bir süre pas geçmek zorunda kaldı. Kontrollerin ardından uçaklar piste sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Depremler İstanbul Havalimanı'nda da herhangi bir soruna yol açmadı. Havalimanında uçuşlar rutin seyrinde ilerlerken, havalimanı binasında da herhangi bir problem yaşanmadı.

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15,12'de merkez üssü Marmara Denizi İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da saat 12.51'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.02'de, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Deprem paniğe neden oldu

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.

İstanbullular sokaklara döküldü

Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü.

Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

Bağcılar'da vatandaşlar depremin ardından Bağcılar Millet Bahçesi'ne geldi.

Beşiktaş Bebek'te depremin etkisiyle çevredeki dükkanlarda ve kafelerde bulunan vatandaşlar sokağa koştu. Vatandaşlar cep telefonlarıyla yakınlarını aradı.

İstanbul Havalimanı'ndaki yolcular ve çalışanlar da panikleyerek dışarı çıktı.

Taksim Meydanı'nda bulunan otel ve iş yerlerinde çalışanlar depremin ardından meydanda beklemeye başladı.

Vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Depremlerin ardından kentte trafik yoğunluğu oluştu.

Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

AFAD: Herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedildiği ifade edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığı, tüm afet grupları temsilcilerinin AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplandığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD'dan "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD'da kriz merkezi kuruldu

Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.

USOM'dan İstanbul'daki deprem sonrası iletişim uyarısı

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunularak şunlar kaydedildi:

"İstanbul-Silivri merkezli depremin ardından iletişim şebekelerinde yoğunluk yaşandığı gözlemlenmektedir. Bu tür durumlarda iletişimin aksamaması için internet tabanlı arama uygulamalarının tercih edilmesi büyük önem taşımaktadır."

İstanbul Valiliği: "An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadı"

Valilik, "Meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz." açıklamasını yaptı.

AFAD'da kurulan kriz merkezinde çalışmaların devam ettiği, enerji arzında ve altyapısında herhangi bir sorun yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğal gaz arzında herhangi bir sorun yaşanmamıştır. ⁠İçme suyu hatlarında herhangi bir arıza ve benzeri sorun yaşanmamıştır. ⁠Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. ⁠İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.

"Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız"

Valiliğin sosyal medya hesabından, depreme ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar İstanbul'da en büyüğü 6,2 en küçüğü 3,9 şiddetindeki depremlere ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuram ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile İstanbul Valisi Davut Gül ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ı aradı ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.

"Devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yaptığı konuşmada da, İstanbul'daki depremlerle ilgili," AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor." diyerek, "Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İstanbul'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

"Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok"

Özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurul'una katılmak için Meclis'e gelen Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yılmaz, "AFAD başta olmak üzere kurumlarımız gerekli çalışmaları sahada yürütüyorlar. Kurumlarımızın açıklamalarını takip etmekte fayda var." ifadesini kullandı.

Depremde can kaybının olup olmadığına ilişkin soru üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar intikal etmiş bir şey yok. İstanbul Valiliğimiz, kurumlarımız zaten gerekli açıklamaları yapıyorlar. Farklı kaynaklara bakmamak gerekir, resmi kurumlarımızın yaptığı açıklamaları takip etmekte fayda var." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz."

DMM'den İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 12.49'da İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de hissedildiği belirtildi.

Saat 13.15 itibarıyla Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) devreye alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm afet grubu temsilcilerinin AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikali sağlanmıştır. İstanbul İl AFAD, ilçe jandarma, emniyet birimleri ve diğer görevli ekipler sahada tarama çalışmalarını sürdürmektedir. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Bakan Göktaş'tan geçmiş olsun mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 6,2 büyüklüğünde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili tüm kurumlarımız hızlıca harekete geçmiş, gerekli çalışmalar başlamıştır. Bakanlık olarak Psikososyal Destek Hizmeti için hazırlıklarımızı tamamladık. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Bakan Bayraktar geçmiş olsun mesajı yayımladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

RTÜK Başkanı Şahin: "Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm yayıncılarımızı azami dikkate davet ediyorum. Dezenformasyona yol açacak teyitsiz bilgilerin paylaşılmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı başta olmak üzere yetkili makam ve resmi mercilerin açıklamalarına yer verilmesi hususlarını önemle hatırlatıyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan depreme ilişkin açıklama

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, şunları kaydetti:

"Afet ve Koordinasyon Merkezimiz aracılığıyla, ilçemiz genelinde son teknoloji ekipmanlarla yapılan ilk taramalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Ekiplerimizin sahadaki çalışmaları aralıksız şekilde sürmektedir."

Silivri İlçe AFAD Merkezi'nde deprem toplantısı yapıldı

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, 6,2 şiddetinde Marmara açıklarında Silivri'ye yakın bir noktada bir depreme maruz kalındığını anımsattı.

Toğan, "Şu an itibarıyla mahallelerimizin tamamıyla irtibat halindeyiz. İntikal eden yıkık bina vesaire olumsuz bir durumumuz yok. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza bu anlamda intikal eden olumsuz durum yok. Vatandaşlarımızdan sakin olup sadece ve sadece resmi kurumların açıklamalarına, bildirimlerine itibar etmelerini istiyoruz. Bunu özellikle istirham ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Toğan, vatandaşlara seslenerek "Özellikle gerekmedikçe, zaruri olmadıkça trafiği aksatacak bir şekilde araçlarımızı kullanmayalım. Çünkü araçlar şu anda trafiği kilitlemiş durumda. Bu konuda hassasiyet rica ediyoruz." dedi.

"Silivri'mizde can kaybımız yok"

Balcıoğlu da deprem anında büyük bir panik yaşandığını aktararak "Devletin bütün kurumlarıyla işbirliği içerisindeyiz. Yapmış olduğumuz taramalar neticesinde, Silivri'mizde 35 mahallemizin 28'ine şu anda ulaştık. Köylerimizde, diğer mahallelerimizde herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

Vatandaşlardan hasarlı binalara girmemelerini, uzak durmalarını isteyen Balcıoğlu, "Tespit ettiğimiz riskli binalara özellikle girmemelerini rica ediyorum. Toplanma alanlarımız çok. Bütün herkesi oraya davet ediyoruz. İkinci bir emre, uyarıya kadar evlerinize girmemenizi rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, vatandaşların beslenme ve yaşamsal ihtiyaçlarını belediye olarak karşılayacaklarını belirterek "Silivrimizde can kaybımız yok, yıkılan binamız yok, arama ve tarama çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'dan "geçmiş olsun" mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de deprem sırasında evinde düşen yaşlı adam yaralandı

İstanbul'daki deprem esnasında evinde düşerek yaralanan 79 yaşındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi Sultanmurat Caddesi'nde oturan Muharrem Şenyüz, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ile çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kaçmaya çalışırken yere düştü.

Kafasını duvara çarparak ağır yaralanan Şenyüz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü

Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yangın meydana gelen ve kullanılmayan bir bina deprem anında kısmen çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak girişine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi.

Kısmen çöken binanın tamamen yıkılması için bölgeye ekipler sevk edildi.

Fatih'te bitişik iki bina arasında açıklık oluştu

İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan 5 katlı Neşe Apartmanı ile bitişiğindeki 5 katlı Sönmez Apartmanı arasında, depremin ardından açıklık oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, vatandaşlar binayı tahliye etti.

Bina sakinlerinden Emre Mustaoğlu, basın mensuplarına 2019'daki Silivri depreminde iki binanın arasının bir miktar açıldığını söyledi.

Bugünkü deprem sırasında sarsıntıyla aşağıya indiklerini ifade eden Mustaoğlu, "Açılmanın bir miktar daha arttığını düşünüyoruz. Ayrıca bizim binamız biraz geriye doğru yattı." dedi.

İSKİ ekiplerince tedbiren binanın ana su vanası kapatılırken, detaylı inceleme için belediye ekiplerinin gelmesi bekleniyor.

İBB'den İstanbul'daki depreme ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin olmadığını bildirdi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Güner, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize ve hastanelerimize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. UMKE ekiplerimiz, hastanelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında olup süreci yakından takip etmektedir. Ayrıca İstanbul'daki depremin ardından Valimiz Sayın Davut Gül'ün başkanlığında AFAD Koordinasyon Merkezi'nde kriz masası kurulmuştur."

Edirne Valiliğinden depreme ilişkin açıklama

Edirne Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir ihbar ve sorun olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri'de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır."

Deprem Bursa'da da hissedildi

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz bir durum yaşanmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizi'nde, İstanbul Silivri açıklarında, saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiş olup, deprem sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce şu ana kadar olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüze olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamış olup, gelişmeler ekiplerimiz tarafından takip edilmektedir."

Çanakkale

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, açıklamasında şunları ifade etti:

"İstanbul'da merkez üssü Silivri ilçesi açıkları olan 23 Nisan 2025 günü saat 12.49 sıralarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Çanakkale İl merkezi ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, ilk belirlemelere göre ilimizde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir. Tarama faaliyetleri devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Düzce

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Silivri'de yaşanan depremin kentte de hissedildiğini söyledi.

Aslan, ilgili tüm kurumlarla irtibat içerisinde bulunulduğunu belirterek, "112 Acil Komuta Merkezimize şu ana kadar gelen olumsuz bir ihbar olmadı. AFAD ekiplerimiz sahaya çıkarak tarama yapmaya başladı. Tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kapalı alanlarda yapılacak etkinlikleri erteledi.

Sakarya

Sakarya kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedilen deprem, vatandaşlara kısa süreli endişeye sebep oldu.

Sarsıntı anında sokaklara çıkan vatandaşlar, uzun süre dışarıda bekledikten sonra ev ve iş yerlerine girdi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kocaeli

İstanbul'a komşu il olan Kocaeli ve ilçelerinde de sarsıntı hissedildi.

İş yerlerinin yoğunlukta bulunduğu İzmit Yürüyüş Yolu'nda vatandaşlar, depremin dolayısıyla sokaklara çıktı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Silivri açıklarındaki depremin kentte de hissedildiği aktarılarak, "İntikal eden herhangi bir olumsuzluk olmamakla beraber, saha taramaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Hepimize büyük geçmiş olsun. Merkez üssü İstanbul olan ve birçok ilde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Rabbim beterinden saklasın, milletimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin."

Yalova

Yalova Valisi Hülya Kaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova'da da hissedilen depremle ilgili an itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ve ilgili birimlerin alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaya, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiş olup ilgili kurumlarımız tarafından saha tarama çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. Yüce Rabb'im, milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kırklareli

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibarıyla ilimizde olumsuz bir durum yoktur. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi tüm afetlerden korusun."

Bilecik

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Bilecik İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu, Vali Şefik Aygöl başkanlığında toplandı.

Vali Aygöl, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 6,2 büyüklüğündeki depremin Bilecik'te de hissedildiğini söyledi.

Depremin ardından kentteki ilgili kurumların, Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde ivedilikle harekete geçip gerekli kontrolleri yaptığını aktaran Aygöl, şunları kaydetti:

"Yapılan ilk değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmamış, olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Vatandaşlarımızdan, resmi makamlarımızdan gelecek bilgilendirmeleri takip etmeleri ve panik yapmadan, sağduyulu şekilde hareket etmeleri önemle rica olunur. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup, kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılmaya devam edilecektir."

Tekirdağ

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından tüm ilgili birimlerin görev başında olduğu belirtildi.

Tüm birimlerin görevlerini hassasiyetle takip ettiği ve saha taramasının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır. Deprem nedeniyle hasar gören veya hasar gördüğü düşünülen binalara vatandaşlarımızın girmemesi ve bu durumu yetkililere bildirmeleri rica olunur. Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

"Tüm ekiplerimiz sahada"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de büyük bir sarsıntı yaşandığını söyledi.

Tekirdağ merkezde bir kişinin yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını ifade eden Yüceer, "Gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Meydana gelen depremden etkilendik. Binalarımızda çok ciddi sarsıntı hissettik. Panik olan bir yurttaşımızın haberini aldık. 3’üncü kattan atlamak üzereydi, sadece kırıkları var. Hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Yüceer, il genelinde tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.