"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor

05 Ağustos 2025, Salı 01:02
ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Hindistan'ı Rusya'dan petrol satın alarak Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçladı.

Miller Fox News'e verdiği demeçte, Yeni Delhi yönetimini Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı finanse etmekle suçlayarak "İnsanlar, Hindistan'ın Rus petrolü satın alma konusunda Çin ile başa baş gittiğini öğrendiklerine şaşıracaklar." ifadesini kullandı.

Başdanışman Miller, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alarak "bu savaşı finanse etmeyi sürdürmesini", Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

 

ABD'nin Rusya-Ukrayna savaşıyla başa çıkmak için "ekonomik açıdan güçlü konumda" olduğunu belirten Miller, "Ukrayna'da devam eden savaşı diplomatik, mali ve diğer yollarla ele almak için tüm seçenekler masada." dedi.

Yeni Delhi yönetiminin ABD ürünlerine uyguladığı yüksek gümrük vergilerine de değinen Miller, "Hindistan kendini dünyadaki en yakın dostlarımızdan biri olarak gösteriyor, ancak ürünlerimizi kabul etmiyor." diyerek bu durumun iki ülke arasındaki dostluk ilişkileriyle çeliştiğini savundu.

Hindistan yönetimi ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

 

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor

    İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletecek

    Hükümetin inanmadığı enflasyona halk nasıl inansın?

    Organize bir suç yapılanmasına işaret ediyor

    Trump'ın tarife tehditlerine karşı ABD'ye bağımlılığı azalttı

    Yeni adımlar atmak için kabineyi topluyor

    Kira uyuşmazlıkları başvurularının neredeyse yarısı arabuluculuk sistemiyle çözüme kavuştu

    "Beyrut Limanı patlamasında adalet halen yerini bulmadı"

    Yemen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu: 55 kişi öldü, çok sayıda kayıp var!

    Trump: Nükleer denizaltılar "gereken yere" konuşlandırıldı

    Dışişleri Bakanlığı: İsrailli bakanların Mescid-i Aksa baskınını en güçlü biçimde kınıyoruz

    Filistin için dünyaya seslendi: UYAN

    Konkordatolar hız kesmiyor

    Hazine'ye 42 milyar liralık yük

    Eğitimde ''sahte'' şoku

    2030’da “su fakiri ülke“ olabiliriz - GAP tamamlanmadan olmaz

    36 yardım tırının çoğu yağmalandı

    Özel üniversiteler Oxford’dan pahalı

    İki yılda ekmek fiyatları % 153 arttı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletecek
    Genel

    Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Nur’un Birinci Kâtibi: Şamlı Hafız Tevfik
    Genel

    Vatan sevgisi ailede yeşerir
    Genel

    Çocukluğundan son nefesine kadar hizmette

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.