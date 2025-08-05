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5 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Gazze'de soykırım yazısını okuyunca İsrail Meclis kürsüsünden zorla indirildi

05 Ağustos 2025, Salı 14:39
İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine dair yazıyı okuyunca kürsüden zorla uzaklaştırıldı.

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Cassif, dün akşam Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmaya ait görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

 

İsrailli ünlü yazar David Grossman'ın La Repubblica'ya verdiği röportajdaki bazı bölümleri kürsüden okumaya başlayınca Cassif'e İsrailli milletvekilleri tepki gösterdi.

 

Konuşmasında, Grossman'ın röportajında İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair cümlelere yer vermesi üzerine Cassif, Meclis görevlilerince zorla kürsüden indirildi.

Paylaşımında Cassif, kürsüden uzaklaştırılmasına tepki göstererek İsrail Meclisinde eleştirilere, yazıların bile alıntılanmasına izin verilmediğini belirtti.

İsrailli yazar Grossman, geçen hafta İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, "Yıllarca soykırım ifadesini kullanmaktan kaçındım ama Gazze'de gördüklerim ve duyduklarımdan sonra sessiz kalamazdım. Ben, İsrail'i soykırım işleyen bir devlet olarak tanımlamaktan her şekilde kaçınmaya çalışan biriyim. Ama şimdi derin bir acı ve kırık bir kalple, bunun Gazze Şeridi'nde gözlerimin önünde gerçekleştiğini söylüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

AA

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