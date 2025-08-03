Türk Kızılay'ın 1200 gıda kolisi Batı Şeria'ya ulaştı

Türk Kızılay, Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılayı ortaklığıyla 1200 gıda kolisi ulaştırdı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, kıtlıkla mücadele eden Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için tüm gücüyle çalışan Türk Kızılay, bir yandan da Batı Şeria'daki insani ihtiyaçları destekliyor.

Bu kapsamda tüm zorluklara rağmen Batı Şeria'nın işgal altındaki Cenin kentine Filistin Kızılayı ortaklığında 1200 gıda kolisi ulaştırıldı.

Gazze'de yaklaşık 2 yıldır tüm dünyanın gözü önünde devam eden insani felakette, insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatma altındaki Gazze'de gıda ve diğer temel ihtiyaçlar karşılanamıyor.

Çatışmaların ilk gününden beri Gazze'deki insani acıyı hafifletmek için çalışan Türk Kızılay, bölgede aşevi faaliyetiyle günlük sıcak yemek desteğini sürdürüyor. Kızılay ekipleri, Gazze'ye Mısır ve Ürdün üzerinden insani yardım malzemelerinin girişini sağlamak için de çalışmaya devam ediyor.

Gıda yardımlarını Türk Türkmen Filistin Dostluk Derneği adına teslim alan yetkililerin Türk halkına ve Türk Kızılaya teşekkür ettiği belirtildi.