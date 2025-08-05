Temsilciler Meclisi'ndeki 13 Demokrat üyeden Trump'a mektup: 'Filistin Devleti'ni tanı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin 13 Demokrat üyesi, Filistin Devleti'ni tanıması için Donald Trump yönetimine mektup yazdı.

Axios haber platformunun ulaştığı bilgiye göre, ABD'de Kongre üyeleri, Washington'ın Filistin Devleti'ni tanımasına yönelik bazı adımlar atıyor.

Temsilciler Meclisi'nde 13 Demokrat üye, Trump yönetiminden Filistin Devleti'nin tanınmasını isteyen bir mektubu imzaladı.

ABD dahil Filistin'i tanımayan tüm ülkelere çağrı yapılan mektupta, "Bu trajik dönem, Filistinlilere kendi kaderini tayin hakkının tanınması için uzun zamandır var olan ihtiyacın dünya tarafından fark edilmesini sağladı." ifadesine yer verildi.

Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'nın öncülük ettiği, mektubu imzalayanlar arasında Chellie Pingree, Nydia Velazquez, Jim McGovern, Greg Casar, Lloyd Doggett, Veronica Escobar, Maxwell Frost, Al Green, Jared Huffman, Mark Pocan, Bonnie Watson Coleman ve Andre Carson gibi diğer Demokrat isimler yer aldı.

Khanna, konuya ilişkin açıklamasında, 147'den fazla ülkenin Filistin'i tanıdığını hatırlatarak, ABD'nin "özgür dünyanın geri kalanından izole kalamayacağını" söyledi.

Temsilciler Meclisi üyesi Green ise Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik bir karar tasarısı sunmaya hazırlandığını ifade ederken, diğer bazı Kongre üyeleri de gelecek hafta ve aylarda Gazze'de derinleşen insani krize karşı birtakım girişimlerde bulunacakları mesajı verdi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta, Filistin Devleti'ni eylülde tanıyacaklarını açıklamıştı.