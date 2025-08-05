"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2025 SALI - YIL: 56

Gazze'deki doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu

05 Ağustos 2025, Salı 14:27
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hasta Dostları Hastanesi doktorlarından Fevvaz el-Hüseyni, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık nedeniyle benzeri görülmemiş dramatik ve trajik bir durum yaşadıklarını söyledi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak kelimenin tam anlamıyla açık hapishaneye çevirdiği Gazze'de artık insan gözünün ulaşabildiği her yerde "o aynı acı ve insanlık onurunu kırıcı tabloya rastlanıyor.

 

Hastaneler, adeta iskelete dönüşmüş çocuk, genç ve yaşlı insanlarla dolup taşıyor. Her gün böyle onlarca kişi de hayata veda ediyor.

 

Bu acı tabloda doktorlar da anneler de çaresiz şekilde bekliyor, "kör ve sağır kesilen" dünyaya bıkmadan usanmadan yardım çağrısı yapıyor.

 

Doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu

Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesinde Pediatri Uzmanı Doktor Fevvaz el-Hüseyni, yetersiz beslenme vakalarının çokluğu nedeniyle büyük bir kriz yaşadıklarını belirtti.

Hüseyni, "Abluka ve açlık nedeniyle benzeri görülmemiş bir durum yaşıyoruz. Böyle şeyleri kitaplarda okurduk şimdi birebir şahit oluyoruz. Bu çok dramatik, trajik ve elim bir durum. Hasta Dostları Hastanesi Pediatri Bölümü'nde 15'in üzerinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk var. Evlerde takip edilenlerin sayısı ise yüzlerce." dedi.

Kötüye gidişe dur demek için savaş durmalı

Doktor Hüseyni, "Çocukların hali her geçen gün kötüye gidiyor. İyiye değil bilakis daha da kötüye gidiyorlar. Yetersiz beslenme başka hastalıklara davetiye çıkarıyor. Böbrek ve karaciğer hastalıklarına yakalanıyorlar. Bağışıklık sistemleri zayıflıyor." diye konuştu.

"Çocuklara evlerde suyla karıştırılmış mama veriyorlar. Bunları yiyen çocukların vücutlarının alt kısımlarında ödem oluşuyor. Takviye gıdalara, mamaya ulaşamadığımız için kelimenin tam anlamıyla bir felaket taşıyoruz." ifadelerini kullanan Hüseyni, gıdaya erişim olmadığı ve akut yetersiz beslenme sorunu devam ettiği müddetçe çocukların halinin düzelmeyeceğini vurguladı.

10 kilodan 6 kiloya düştü

Gazze'nin kuzeyinde doktor Hüseyni'nin bahsettiği durumun aynısı, güneydeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesinde de yaşanıyor.

Hastanenin çocuk bölümündeki onlarca hastadan biri olan 3 yaşındaki İbtisam Dali, akut yetersiz beslenme ve bundan kaynaklı kas spazmları sorunu yaşıyor.

"Kızım 10 kiloydu, şu an 6 kiloya düşmüş durumda. Kilo kaybettiği için bağışıklık sistemi de zayıfladı ve hastalıklarla baş edemez oldu. İbtisam gayet sağlıklı bir çocuktu. 3 kilo 300 gram gibi gayet tabii bir kiloda doğdu." diyen İbtisam'ın annesi Raşa Dali, kızının eski güzel günlerinin fotoğraflarını göstererek yaşadığı büyük değişimi gözler önüne serdi.

Çarşı pazarda gıdaya ulaşamadıkları için hastaneye yatmak zorunda kaldıklarını aktaran anne Raşa, kızının dışarıda tedavi olmasına destek için uluslararası kurumlara çağrıda bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 243
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Krasheninnikov Yanardağı patladı - 1550'den bu yana ilk kez faaliyet gözlemlendi

    Gazze'de soykırım yazısını okuyunca İsrail Meclis kürsüsünden zorla indirildi

    Rusya'nın enerji gelirleri yüzde 27 azaldı

    Sırp Bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi

    Gazze'deki doktorlar kitaplarda okuduklarını yaşar oldu

    Fenerbahçe, Feyenoord karşısında Şampiyonlar Ligi için ter dökecek

    Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı

    Yardım atılan uçağın gözünden Gazze'deki yıkım...

    Sahte yatırım grubu yüzlerce kişiyi dolandırdı

    2025'in 7 ayında benzin ve dizel otomobil satışları düştü; elektrikli satışı ilk kez 100 bini aştı

    'NASA, Ay'a nükleer reaktör gönderecek' iddiası

    Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8'e düştü

    6 binden fazla aktivist başvurdu: Onlarca tekne İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru yola çıkacak

    Temsilciler Meclisi'ndeki 13 Demokrat üyeden Trump'a mektup: 'Filistin Devleti'ni tanı

    Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor

    İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletecek

    Temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu

    Hükümetin inanmadığı enflasyona halk nasıl inansın?

    Organize bir suç yapılanmasına işaret ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nur’un Birinci Kâtibi: Şamlı Hafız Tevfik
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Vatan sevgisi ailede yeşerir
    Genel

    Trump'ın Başdanışmanı: Hindistan, Rusya'dan petrol alarak savaşı finanse ediyor
    Genel

    Çocukluğundan son nefesine kadar hizmette
    Genel

    İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletecek
    Genel

    Sahtecilikte sorumlu kim? - Savcılara skandalı soruşturma çağrısı
    Genel

    Yardım atılan uçağın gözünden Gazze'deki yıkım...
    Genel

    Sahte yatırım grubu yüzlerce kişiyi dolandırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.