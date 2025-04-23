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23 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Doç. Dr. Özmen: Artçılar 5,2'ye kadar çıkabilir

23 Nisan 2025, Çarşamba 15:52
Doç. Dr. Bülent Özmen, "Bu büyüklükteki bir depremin başta İstanbul, Silivri ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerleşim yerlerinde hasar bırakma ihtimali yüksek. Bu büyüklükteki bir depremin artçıları 5,2'ye kadar çıkabilir." dedi.

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Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen en büyüğü 6,2 büyüklüğündeki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Depremin uzun zamandır bütün yer bilimciler tarafından gösterilen "sismik boşluk" diye ifade edilen Kumburgaz segmentinde meydana geldiğini anlatan Özmen, bölgede en son 1766 yılında deprem yaşandığını belirtti.

Bölgede deprem olma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Özmen, depremin 3,9 büyüklüğünde bir artçı şokla başladığını anımsattı.

Doç. Dr. Özmen, "Kumburgaz segmenti daha büyük deprem üretme potansiyeli olan bir fay. Bu büyüklükteki bir depremin başta İstanbul, Silivri ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan yerleşim yerlerinde hasar bırakma ihtimali yüksek. Bu büyüklükteki bir depremin artçıları 5,2'ye kadar çıkabilir." diye konuştu.

Depremin meydana geldiği Kumburgaz segmentinin 7'den büyük deprem üretme ihtimali olan bir fay olduğunun altını çizen Özmen, vatandaşlara bir süre evlerine girmemeleri uyarısında bulundu.

 

AA

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