Komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos’ta yapacak

Terörsüz Türkiye kapsamında başlatılan ve DEM Parti’nin “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” adını verdiği süreç kapsamında Meclis’te kurulacak komisyonun ilk toplantısının önümüzdeki hafta yapılacağı duyuruldu.

Müzakereler ciddi yürütülmeli Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon üyelerini 5 Ağustos’ta saat 11.00’da Meclis Tören Salonu’nda yapılacak toplantıya davet etti. Toplantı, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un açılış konuşması ile başlayacak. Ardından üyelerin değerlendirmelerine geçilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından komisyonun çalışma usul ve esasları tartışılıp karara bağlanacak. Haber Merkezi

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