2030’da “su fakiri ülke“ olabiliriz - GAP tamamlanmadan olmaz

Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Süzen, kuraklık tehlikesine karşı kritik uyarılarda bulundu. Süzen, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin 2030’a kadar su kaynaklarının yüzde 15’ini kaybedebileceğini ve “su fakiri ülke” statüsüne girebileceğini söyledi.

Kuraklığın artık bölgesel değil, ulusal bir tehdit haline geldiğini vurgulayan Süzen, mevcut su yönetim politikalarının yetersiz olduğunu belirtti.

Mehmet Süzen, Şanlıurfa’nın kurak iklim kuşağında yer aldığını ve her 3-4 yılda bir kuraklık yaşandığını hatırlattı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi tarım potansiyeli yüksek illerin kuraklık tehdidi altında olduğunu söyleyen Süzen, “Suyu etkin, verimli ve tasarruflu kullanmazsak 2030 yılına gelindiğinde su kaynaklarımızın yüzde 15’i yok olabilir.” dedi.

TARIMDA SU İSRAFI VAR

Tarımda kullanılan suyun büyük kısmının israf edildiğini belirten Süzen, özellikle Harran Ovası’nda halen salma sulama yönteminin kullanıldığını ve bu durumun ciddi su kaybına yol açtığını ifade etti. Modern sulama tekniklerine geçilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı.

GAP TAMAMLANMADAN OLMAZ

Bölgede 30 yıldır süren Güneydoğu Anadolu Projesi’ne (GAP) de değinen Süzen, projenin şu ana kadar sadece yüzde 46’sının tamamlandığını, kalan yüzde 54’lük kısmın hayata geçirilmesinin kuraklıkla mücadelede belirleyici olacağını söyledi. Süzen, şu uyarılarda bulundu: “GAP tamamlandığında belki de kuraklık artık konuşulmayacak. Bu nedenle devletimizin bir an önce GAP’a ağırlık verip bölgedeki verimli toprakları suyla buluşturması gerekiyor.”

Şanlıurfa - anka