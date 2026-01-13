Özel: Mutabakat masada olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan son gelişmelere değindi.

Özel, şunları söyledi: “”Böyle bir ortamda komşumuz Suriye’nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını önemsiyoruz. Tarafların çatışma olmaksızın masada anlaşmasını arzu ediyoruz. Suriye’de her inancın ve her kimliğin anayasal bir düzen içerisinde özgürce yaşayacağı bir demokratik sistemin kurulmasını zaruri görüyoruz. Türkiye, müzakereden ve diplomasiden yana tutum almalı, çatışmasız çözüm ve sivillerin korunması için inisiyatif almalıdır.” AA

