ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Özel: Mutabakat masada olsun

13 Ocak 2026, Salı 18:46
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan son gelişmelere değindi.

Özel, şunları söyledi: “”Böyle bir ortamda komşumuz Suriye’nin yeniden çatışmalı bir ortama sürüklenmesi ciddiyetle ele alınmalıdır. CHP olarak Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarını savunuyoruz. 10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını önemsiyoruz. Tarafların çatışma olmaksızın masada anlaşmasını arzu ediyoruz. Suriye’de her inancın ve her kimliğin anayasal bir düzen içerisinde özgürce yaşayacağı bir demokratik sistemin kurulmasını zaruri görüyoruz. Türkiye, müzakereden ve diplomasiden yana tutum almalı, çatışmasız çözüm ve sivillerin korunması için inisiyatif almalıdır.” 

