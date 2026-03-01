Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

AA

