‘Terörsüz Türkiye’ tartışması sertleşiyor

AKP Grubu’nun Meclis’te kurulan ve kamuoyunda “açılım komisyonu” olarak anılan komisyona sunduğu raporda yer alan ifadeler, siyaset ve kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Raporda, “süreci sabote edebilecek iç ve dış unsurlar” başlığı altında, sürece karşı çıkan çevrelerin dezenformasyon, psikolojik harp ve provokasyon yöntemleriyle toplumsal algıyı manipüle edebileceği ileri sürüldü. AKP’nin “açılım komisyonu” raporunda toplumsal tepkiler “risk alanı” ilan edilirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın sürece karşı çıkanları “ihanetle” suçladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, sürecin terör örgütüyle pazarlık zeminine çekildiğini belirterek “İhanet bu süreci eleştirmek değil, bu sürece payanda olmaktır” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 272

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.