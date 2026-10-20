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20 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

“Bir daha düşmesinler...”

H. Muharrem OKUR
20 Ekim 2026, Salı
Toplumumuzda hapishanelerin gerekli ıslah faaliyetini yapamadıkları maalesef açıkça görülmektedir.

Bunda elbette medyaya yansıyan çok sayıdaki örnekler de etkili. Bir kimse 1-2 ya da 4-5 yıllık bir ceza alması neticesinde çıkmakta ve aynı suçu ya da daha ağırını işleyerek tekrar hapishaneye dönmektedir. Bunlar elbette vicdanları sızlatan durumlardır. Bunun sebepleri ile hapishanelerdeki ıslah faaliyetlerinin yetersizliğini ve Risale-i Nur eserlerinin ıslah konusundaki ispatlanmış başarılarını önceki yazılarımızda inceledik. Elbette bu başarı göz ardı edilebilecek bir durum değil. Risale-i Nur eserleri vatanımızın ve milletimizin selameti adına ıslah faaliyetlerinde acilen aktif olarak kullanılmalı. Rahmi Erdem’in hatıralarını aktardığı kitabında, Bediüzzaman’ın talebelerinden Sungur Ağabey’in bizzat kendisinin yazdığı bir mektuptaki ifadeleri bu konuda oldukça dikkate değer. Sungur Ağabey aktarıyor: 

“Samsun hapishanesinde İnebolu kahramanlarından Ahmed Nazif Ağabey’in teksir ettiği Asâ-yı Mûsa mecmuası gibi birkaç risaleyi bize ulaştırmışlardı. Hapishanede en büyük arkadaşımız ve tesellidarımız o risaleler olmuştur. Meyve Risalesi’nden istifade ile ve ondan nakiller yaparak hapishanedekilere bir ders manasında bir broşür hazırlamış, Ankara’ya Hapishaneler Genel Müdürlüğü’ne göndermiştim. Bir nüshasını da Isparta’ya Üstadımıza berâ-yı malumat arz etmiştim. Üstadımız ondan Isparta köylerindeki kardeşlerimize kırk elli nüsha el yazması ile çoğaltıp neşrettirmiştir. O yazıdan dolayı ifademiz alındı. Ben de, “Hapishanede gençlerin halini görüyorsunuz. Onların istifade ve ıslahı ve böyle günahlara bir daha düşmemeleri için hazırladım,” diye ifade verdim. Kapandı kaldı.”1

Sungur ağabey bizzat hapishanede bulunarak tecrübe ettiği haletin neticesinde Risale-i Nurlar’ı diğer mahpusların da imdadına göndermeyi bir vazife biliyor. Bu vazifenin aksatılması, yapılmaması yani hapishanelerin birer ıslahhane olmaması ne gibi büyük yıkımlara sebep olabiliyor görüyoruz. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili Bakanlıklar bugün hapishanelerdeki ve oralardan taşarak sokaklara yayılan yangını söndürmek için “Meyve Risalesi” başta olmak üzere Risale-i Nurları aktif olarak programlarına almalılar. Broşürler, dijital yayınlar, seminerler, konferanslar ile faaliyetler yapmalı ve bu konularda sivil teşebbüslerin de önünü açarak sivil toplum kuruluşlarıyla ıslah faaliyetlerine hız kazandırmalılar. Öyle ki suçlara, günahlara bir daha düşülmesin, başka ocaklara ateşler düşmesin. 

Dipnot:

1- Rahmi Erdem, Davam, Timaş Yayınları, İstanbul, Şubat 2018, s. 87

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