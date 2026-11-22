H. MUHARREM OKUR - ARDA BİRLİK

Hapishaneler ve ıslah faaliyetleriyle ilgili çeşitli hususları önceki yazılarımızda aktarmıştık. Hapishanelerin fizikî şartları da değerlendirilmesi gereken konulardan. Bazı illerde son 10 yıl içerisinde inşa edilmiş nispeten modern ve fizikî şartları iyi hapishaneler mevcut. Ancak hâlâ düzeltilmesi gereken çok hapishane var.

Sivil toplum kuruşlarının ve bağımsız araştırmacıların verilerinden rahatlıkla görülebileceği üzere ülkemizde hapishaneler konusunda ciddi bir kapasite sorunu var. Aşırı kalabalık koğuşlar, yaşama alanlarının daralmasına, yetersiz havalandırmaya, hijyen problemlerine ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasına sebep oluyor. Şunu tekrar hatırlatmakta fayda var ki hapishaneler fertlerin ıslah edilerek topluma geri kazandırıldığı yerlerdir. Hangi suçu işlemiş olursa olsun herkes insanca yaşama hakkına sahiptir. Bunun başında da barınma gelir. Aşırı kalabalık, kötü hijyende ve sağlıksız ortamlar mahkûmlar arasında gerginliği, şiddeti ve çatışmaları da artırabilir. Islah ancak fizikîve ruhî sağlıklar açısından uygun ortamlar sağlanarak gerçekleşebilir.

Fizikî şartların iyi olması son derece kritik olmakla birlikte hapishane ortamlarını bizzat tecrübe ederek değerlendiren Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ıslah hususunda son derece önemli bir cümlesi var. “Risale-i Nur’daki hakikî teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan, gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var.” 1

Fizikî şartları, maddiyatı, kısaca yaşam için gereken enerjiyi temsil edebilen “Ekmek” ile Nurların kıyaslanması, mahpuslar için “Teselli”nin ekmek kadar hayatî olduğunu vurgulamakta. Yani hapishanelerin fizikî şartları son derece iyi de olsa, en güzel gıdalar da mahkûmlara ulaştırılsa, bütüncül bir “Teselli” odaklı eğitim olmadan hapishaneler amaçlarına yine ulaşamayacaktır. Fizikî şartların ivedilikle iyileştirilmesi ve Risale-i Nurlardaki Kur’ânî hakikatlerin bir müfredat doğrultusunda mahpuslara sunulması çağrımızı yineliyoruz.

Dipnot:

1- Sözler, On Üçüncü Söz, s. 173.