"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2026 PAZAR - YIL: 57

Manevî kalkınma ve ıslah - 3

H. Muharrem OKUR
11 Ekim 2026, Pazar
Adalet Bakanlığı’nın resmî internet sitesinde açıkladığı üzere cezaevlerinde; yetişkinlere yönelik 1’nci ve 2’inci kademe okuma yazma kursları, yaygın eğitim çalışmaları, örgün eğitim çalışmaları, uzaktan eğitim çalışmaları, manevî rehberlik çalışmaları, kütüphane faaliyetleri, meslekî eğitim çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, iş birliği faaliyetlerine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtilmekte.

Bu hususta bildiğimiz üzere manevî rehberlik çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol gereği il/ilçe müftülüğünden görevlendirilen fakülte veya yüksekokul mezunu vaiz veya din görevlisi tarafından yürütülüyor. Sorunsuz gibi görünen bu teorik açıklamaların elbette pratikte yansımaları oldukça zayıf. 

2002 yılından itibaren sürdürdüğümüz cezaevleri hizmetlerinde görüyoruz ki özellikle son yıllarda manevî açıdan bir tıkanma var. Belirtilen kütüphane hizmetleri belki bir-iki cezaevi müstesna olmak üzere ülke genelinde oldukça zayıf. Mahkûmlar bazen bir kitaba ulaşabilmenin aylar sürdüğünü aktarıyor. Özellikle Risale-i Nur Külliyatı, Peygamber Efendimizin hayatı gibi talebin çok olduğu eserler âdeta bulunmaz vaziyette. Buna rağmen hapishanelere gönderilen eserler, yönetimler tarafından tamamen keyfî şekilde reddedilebiliyor. 

Bunlar acil olarak düzeltilmesi gereken durumlar. Düşünün bir mahkûm Bediüzzaman Said Nursî ismini ve eserlerini duyuyor, okumak istiyor ancak temin edemiyor. Şahsî imkânlarıyla ulaşıp talep ettiği sivil toplum kuruluşlarının iletimleri ise cezaevi idareleri tarafından engellenebiliyor. Buna nasıl manevî kalkınma denilebilir? Bu nasıl bir ıslah metodudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin yürüttüğü faaliyetler ise elbette görevli kişinin kabiliyetine bağlı. Bu hususta çok güzel hizmetler yapanlar vardır. Ancak dinî ve manevî faaliyetlerin resmî bir kılıfla, görev ve ünvanı belli resmî personelce verilmesi ayrıca tartışılması gereken bir husus. 2016 yılına kadar sivil toplum kuruluşları bu konuda biraz daha aktifti. Talep edildiği taktirde, hapishane idareleri ile koordineli şekilde bağımsız, sadece Allah rızası için bu faaliyetleri yürüten samimî kimseler ziyaret, seminer, konferans düzenleyebiliyordu. Risale-i Nurlar başta olmak üzere manevî eserler sorunsuzca ulaştırılabiliyordu. Ancak son yıllarda bu imkânlar da oldukça azaldı-azaltıldı.

Gelişmiş ülkelerde ise sivil toplum kuruluşlarının hapishanelerde çok yoğun bir faaliyet ve denetim alanı mevcut. Özellikle EPEA (Avrupa Cezaevi Eğitim Derneği) hapishane koşullarını denetleyen, mahkûm haklarını izleyen ve koordine eden, eğitim standartlarını belirleyen ve eğitimcileri bir araya getiren bir kuruluş. Bizlerde ise maalesef isteyerek ya da istemeden cemaatleri karalama politikalarının akımına kapılan cezaevi yönetimleri sivil toplum kuruluşlarını cezaevlerine yaklaştırmama yoluna gidiyor. Bundan da manevî ıslah faaliyetleri etkileniyor, zayıf kalıyor. Netice ise ortada: Islah etmeyen ve edemeyen hapishaneler... Artan suç oranları ve toplumumuzun geldiği nokta.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

    Yüzde 1170 artışı kim açıklayacak?

    Konya, kitap fuarındayız

    Çocukların karnı zil çalmasın!

    'Yeni zam dalgasını bekleyin'

    Bu sistem varsa denetimden söz edilemez - Fon krizinde yapanın yanına kâr kalacak

    Bediüzzaman Mevlidi bugün Eyüp Sultan Camii’nde

    ABD ordusu Trump’a rağmen hazırlanıyor

    Bediüzzaman Sempozyumu

    Putin’e muhtaç kaldılar

    Panama’da 7,7 şiddetinde deprem: Büyük bir felâketle karşı karşıyayız

    Ağırel ve Saymaz hakkında “ev hapsi” kararı

    Gündem yine Bediüzzaman - İthamlar ve Hakikatler

    Sosyal medya ile hayatımıza giren yeni endişe: "FOMO"

    Fransa'da 3 dernekten önemli adım: İsrailli silah şirketine gönderilecek kargo için mahkemeye başvurdular

    “Yeni Asya, Kur’ân davasını kendisine şiar edinmiştir”

    RİSALE-İ NUR BU VATANA HAKİMDİR - BEDİÜZZAMAN'A İFTİRA ATMAK HİÇ KİMSENİN HADDİ DEĞİL

    Okullarda neler değişecek?

    Fon komisyonundan bu kadar mı kaçılır? - AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu sistem varsa denetimden söz edilemez - Fon krizinde yapanın yanına kâr kalacak
    Genel

    ABD ordusu Trump’a rağmen hazırlanıyor
    Genel

    'Yeni zam dalgasını bekleyin'
    Genel

    Suad Ünlükul’a dualarla
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    M. Fırıncı Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    Bediüzzaman Mevlidi bugün Eyüp Sultan Camii’nde
    Genel

    Yüzde 1170 artışı kim açıklayacak?
    Genel

    Fedakâr Ağabey Saadeddin Çelik
    Genel

    Bu çocukları İsrail katletti - 3 yılda 22 bin çocuk şehit edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.