"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Acı vefat

H. Muharrem OKUR
05 Kasım 2026, Perşembe
Geçtiğimiz günlerde ağır hastalıkları bulunan 73 yaşındaki Abdullah Tırpan, cezaevinden kaldırıldığı hastanede vefat etti.

8 Ekim tarihinde Abdullah Tırpan’ı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu o tarihte Abdullah Tırpan’ın sağlık sorunları konusunda net bir uyarı yapmış. Yine Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu vefattan evvel yaşanılanların net bir hukuksuzluk ve zulüm olduğunu belirterek, Abdullah Tırpan’ın durumunun ağır olduğunu söylemiş. Kendisinin aynı zamanda doktor da olduğunu belirterek, Abdullah Tırpan’ın adeta göz göre göre ölüme götürüldüğünü anlattığı paylaşımları mevcut. 

Ve maalesef tahliye edilmesi, hastalıklarıyla ilgili özel olarak ilgilenilmesi gerektiğine dair çok açık uyarılara ve çağrılara rağmen Abdullah Tırpan 26 Ekim tarihinde kaldırıldığı hastanede vefat ediyor. Öncesinde 2025 yılında cezasını infaz için yeniden tutuklanıyor. Cezaevinde sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine bacağında yaralar ve kangren gelişiyor. 22 Ekim’de bacağı kesiliyor, enfeksiyon durdurulamıyor ve neticede vefat ediyor. Diyabet, yüksek tansiyon ve damar rahatsızlıkları bulunan 73 yaşında bir amca… Cezaevlerinin asıl maksadı olan ıslah faaliyetlerinin yetersizliği ve yapılabileceklerle ilgili önceki yazılarımız meselenin biraz daha eğitimi de barındıran sosyal yönüydü. Konuşulması ülkemiz adına vahim olan insanî yön elbette bu sosyal yönden daha önce gelmekte. Hayat olmazsa eğitim nasıl olabilir? Vicdanlar susarsa insan daha ne yapabilir? 

Somut suçun varlığı, masumiyet, adil yargılanma gibi kavramları işin uzmanlarına bırakarak; suçtan ve suçludan bağımsız şekilde hiçbir vicdan sahibinin inkar edemeyeceği bir hakikati beyan etmek istiyoruz: 73 yaşında kim olursa olsun ağır hasta bir kimse cezaevinde vefat etmemeli. Bu net ve açık bir şekilde inancımızın da tanımı üzerine zulümdür. Hatta tarifi mümkün olmayan bir zulümdür. Cezaevleri insanların öldüğü yerler değil, toplumda müsbet ıslahı temin eden yerlerdir. Bu veballerden herkes çekinmeli, sorumlular hakkında gerekli tedbirler ivedilikle alınmalıdır.

Okunma Sayısı: 155
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Senegalli aktivist, İsrail karşıtı ifadeleri sebebiyle tutuklandı

    Tren faciası sonrası istifa

    AB liderleri yapay zeka gündemiyle Dublin'de toplanıyor

    ABD ara seçimlerinde Senato’da çoğunluk yer değiştirdi!

    Dilovası faciası davasında skandal karar!

    Gazze’de gazetecilik de zor

    Trump: İsrail'e yapılacak 4 milyar dolarlık yardım durdurulacak - Tel Aviv'de şaşkınlıkla karşılandı

    Baba oğul motosikletle umreye gitti

    Kimsesize liselilerden son vazife

    Gözler ABD'deki kritik seçimlerde - İlk sandıklar kapandı

    İsrailli eski kadın askerden itiraf: Masum Filistinlilere “terörist” dedik

    Ekonomi ateş hattında - Şirket iflasları rekor kırdı

    TÜİK bildiğiniz gibi

    Sanayi yatırımları Türkiye’yi terk ediyor

    DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin: Şeffaflıkta bugün üç maymunu oynuyorlar

    Memur-Sen’den enflasyon tepkisi: "Gelirimiz kontrolsüz biçimde düşüyor"

    Yönetilmiyor, sürükleniyoruz

    Yapay zekânın ilaç tavsiyeleri hasta edebilir

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 6'ya yükselti

    En Çok Okunanlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.