Neden sahip çıkalım?

25 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan “Yayınlarımıza neden sahip çıkmalıyız” başlıklı yazımızı gündeme uygun olması bakımından biraz kısaltarak yeniden nazarlarınıza sunuyoruz: Risale-i Nur’un imanî hakikatlerini çağa uygun bir şekilde her yaşa ve her kültüre yayın yoluyla ulaştırmak için,

Yıllardır yetiştirilen yazarlara yenilerini eklemek için,

Yazarlarımızı teşvik edip yayınevimize yeni eserler kazandırmak için,

Yayın grubumuza maddî destek sağlamak için,

Gazetemizin ve dergilerimizin tirajını arttırarak, reklâm veren kuruluşların sayısını arttırmak için,

Risale-i Nur Külliyatı’nın daha güzel basımı ve dünya dillerine tercümesi için,

Yapılan sempozyumların ve Üstad’ı anma toplantılarının daha geniş şekilde yapılıp, daha çok insana duyurulması için,

Demokrasiyi güçlendirip, ihtilâlleri önlemek ve demokrasi düşmanlarına meydanı bırakmamak için,

Cenab-ı Hakk’ın oku emrine uymak için,

Ahir zaman fitnesi Deccal ve Süfyan’ı tanıyıp, şerlerinden korunmak için,

İçtimaî meselelerde “tavizsiz istikrar” çizgisine sahip gazetemizi daha iyi anlayıp bu çizgide sebat edebilmek için, İhtilâl dönemlerinde ve cemaatimizin içte ve dışta yapılan nifak hareketleriyle zayıflatılmaya çalışıldığı anlarda bile nelerin başarılabildiğini unutmamak için,

Ateist bir ilim adamı, gazetemize sarılı çekirdek alıyor, gazete parçasını okuyor ve merak edip gazetemizi bulup takip ediyor, Risale-i Nurlar’ı tanıyor (25.02.2009, Yeni Asya). Bu tür örneklerin sayısını arttırmak için,

Risale-i Nur hakikatlerini daha iyi anlayabilmek için,

Doğru İslâmiyet’i ve İslâmiyet’e lâyık doğruluğu ve istikameti yaşayıp gösterecek insan modelini yayınlarımızla oluşturmak için,

İslâmî ölçülere uygun yayınlarla yayıncılık modeli olmak için,

Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmak olduğu için.

*

GELEN MESAJLARDAN

Risale-i Nur Külliyatı ve ‘Bediüzzaman Beşlemesi’ eserlerini hediye ettiğimiz kişilerden gelen mesajlardan ikisini misal olsun diye ilginize sunuyoruz:

Selamünaleyküm, Bediüzzaman Beşlemesi elimize ulaştı. Rabbim ebediyen razı olsun inşallah. Ben okumayı çok seviyorum. Bunları en kısa zamanda okuyacağım inşallah. Vesile olanlardan Allah Razı olsun ve sizleri hizmeti imaniye de ve Kur’âniyede daim ve muvaffak etsin. Bize duâ edin, biz zaten size duâ ediyoruz.

Vesile olanlardan Cenab-ı Hak razı olsun.

*

Gönderdiğiniz kitaplar (...) cezaevine, oğluma ulaşmış. Çok beğenmişler. Sırayla okuyorlarmış. Sizlere çok teşekkür ediyorlar, Allah razı olsun. ‘Kitapların devamını yollama imkânınız olur mu?’ diye soruyorlar.