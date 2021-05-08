İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

İstanbul’a ziyaret için gelenler Fatih Semti’ne, uğramadan gitmezler genelde. İstanbul’un en işlek semtlerinden olan Fatih, tarihi yönden İstanbul’un en zengin muhiti. Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Şehzade Camii gibi camilerin bulunduğu bu semt adım atılan her sokakta bir tarih, bir hikâye barındırıyor.

Ayşe Sultan Çeşmesi de İstanbul’un orta noktasında yer alan Şehzade Camii’nde bulunuyor. Ayşe Sultan tarafından eşi, Bosnalı İbrahim Paşa için 1603’te yaptırılan bu çeşme caminin Saraçhaneye bakan giriş kapısında bulunuyor. Bu tarihî yapı, eski özelliğini göstermese de hâlâ üstünde döneminin izlerini taşımaktadır. Mimarî yapısına bakıldığında, içerlek bir ayna taşı, üstünde yandaki söveler hizasına kadar taşkın yarım daire şeklinde yelpaze biçimi büyük bir kemer, bunun altında ve üstünde iki kitabe, daha yukarıda vaktiyle bir tuğra varken kazınarak silindiği anlaşılan bir madalyon, hepsinin üstünde de çeşmenin üç yanını saran stalaktitli bir kuşak bulunduğu görülmektedir.

Üst tarafındaki kitabe kırılmış durumdadır ve üstünde yazan tarihî mısralar şu şekildedir:

“Hazret-i Sultan-ı Âli-şan ismet-âşiyan”

“Ruh-i İbrahim Paşa içün icra kıldı ma”

“Hükmiyâ söyler deham-ı lûlesi tarîhini”

“İçin İbrahim Paşa ruhuna eylen duâ”