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10 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Horhor Çeşmesi

Kübra ÜNÜVAR
10 Mayıs 2021, Pazartesi
İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Bugün de Fatih semtinden devam ediyoruz çeşmelerimize…

Çok geniş tarihe ve kültüre sahip olan Fatih semtinde yer alan Horhor Çeşmesi bizlere kendini tanıttırıyor bugün. İskender Paşa Mahallesi’nden Aksaray semtine doğru inen yokuşta bulunan çeşme, Kırma Tulumba Sokağın kesiştiği noktada duruyor. Bu çeşmeye ait farklı rivayetler olduğu söylenmektedir. Bir rivayete göre, Padişah Fatih Sultan Mehmed çeşmenin bulunduğu yerden geçerken dikkat kesilerek, zeminden gelen bir ses duyar. Padişah buranın altından su aktığını belirterek “Baksanıza, hor hor su sesleri geliyor” der. Hemen orası eşilir ve su çıkar. Çıkan suyun üzerine Fatih Sultan Mehmed’in emriyle bir çeşme yapılır.

Başka bir rivayet ise, çeşmenin Kanunî Sultan Süleyman devrinde yapıldığıdır. Tek cephede iki gözden oluşan bu çeşme hakkında üzerinde sadece bir satırlık “Tarih-i ta’mir-i çeşme 1293” yazmaktadır. 1876 yılına ait bu tamir kitabesinden kimin tarafından yaptırıldığı ya da kimin tarafından tamir ettirildiği anlaşılmamaktadır. Çeşmenin mimarî yapısını incelediğimizde, bir duvar çeşmesi olduğu görülmektedir. İki basık kemerli nişin oluşturduğu iki bölüme ayrılan çeşmenin ön cephesinin solunda, kaldırımın üzerinde kalan kısmında bir sivri kemer motifi yer alır. Muslukları olmadığından işlevsizdir ve tekneleri tahrip olmuş durumdadır. 

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