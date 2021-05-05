İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Farklı kültürlere ev sahipliği yapan Taksim… Tarihî camiler, kiliseler, mevlevihaneler, çeşmeler… Böyle kültürel açıdan zengin bir muhitte bulunuyor Matbah Emini Hasan Ağa Çeşmesi. Çeşme, Beyoğlu’nda Tünel başında halen Müze olan eski Galata Mevlevihanesi’nin bahçesinde Hâlet Efendi Kütüphanesi’nin altında yer almaktadır. 1649 yılında inşa edilen çeşme, ismini de yaptırdığı kişiden almıştır. Çeşmenin, mimarî yapısını incelediğimizde de, kesme taştan yapılmış büyük bir haznenin iki yüzünde çeşmesi bulunduğu görülmektedir. Dikdörtgen çerçeve içine yerleştirilen ayna taşında iki tas koyma yuvası da bulunmaktadır ve oldukça sade yapıdadır. Sivri kemerli bir niş, üzerinde dikdörtgen bir pano bulunmaktadır. Musluğu koparılmış ve teknesi de harap olmuş durumdadır. Özel bakım gerektiren tarihî çeşmelerimizin korunması da en dikkat çekici husus olmaktadır.

Çeşmenin beş satırlık kitabesi bulunmaktadır ve bu kitabedeki şiir, Şair Cevrî Ahmed Efendi’ye aittir. Daha yukarıda da 1851 yılında çeşmenin Abdülmecid tarafından tamir ettirildiğini gösteren ikinci kitabe yer almaktadır.

Asıl kitabede şunlar yazmaktadır:

“Tekyesinde var idi suya kemâl-i ihtiyac”

“Himmet ile kıldı dervişanı memnûn-ı murad”

“Sevk idüb bir sâı-yi hâyrat-ü sâhib-kudrete”

“Eyledi bu çeşmeyi bünyad ol merd-i cevâd”

“Hâliyâ Matbah Emini ol kerîm-üş-şan kim”

Taksim’e uğradığınızda hem manevî açıdan farklı bir havaya sahip olan Mevlevîhaneyi gezip, hem de bu çeşmeyi tefekkür edebilirsiniz.