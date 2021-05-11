İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

İstanbul ziyaretçilerinin uğrak noktası olan Eminönü semti farklı kültürlerin ve birçok tarihi yapının ev sahipliğini yapmaktadır. Çarşıları, çeşmeleri, camileriyle ün kazanan bu semt, gezdikçe öğreten, öğrendikçe gezdiren bir kültüre sahiptir.

Bugünkü çeşmemiz olan Hatice Sultan Çeşmesi de Eminönü semtinde bulunuyor. Aslında çok sık önünden geçtiğimiz bu çeşme tam da Mısır Çarşısı’nın ortasında yer alıyor. III. Mustafa’nın kızı, III. Selim’in kız kardeşi olan Hatice Sultan’ın o döneme ait yaptırdığı farklı eserler de bulunmaktadır.

1806 yılında yaptırılan çeşmenin cephesi tamamen mermer kaplıdır ve altın yaldızlıdır. Her tarafı kabartma motiflerle süslü olan çeşmenin ortasında büyük bir alem, alçak bir kubbe ve oymalı, nakışlı geniş saçak bulunmaktadır. Sık sık restore edilen çeşmenin suyu akmaktadır. Beş beyitlik kitabesi ise dönemin şairi Vehbi’ye aittir. Kitabede yazan tarihî beytin bir kısmı şu şekildedir:

“Allah rızâsı içün hemşîre-i Selim Hân”

“İtdi bu şâh-râha icrâ-yı cûy-ı ihsân”

“Oldu bu gûne hayra sa‘y-i kerimesinden”

“Sultân Mustafâ’nın rûh-ı şerîfi şâdân”

“Vehbî su gibi dil-cû târîhin itdi inşâd”

“Âb-ı zülâli cârî kıldı Hadîce Sultân”

