Unkapanı Çeşmesi: Kapanî Hacı Ahmed Ağa

İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Tarihi yönden oldukça zengin olan Unkapanı farklı tarihî yapıtlara da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri de Kapanî Hacı Ahmed Ağa Çeşmesi’dir. Çeşme Eminönü’nü Unkapanı’na bağlayan caddenin deniz tarafında bulunmaktadır. Bu yoldan geçen çoğu kişi, çeşmeyi muhakkak görmüştür. 1817 yılında inşa edilen çeşme, Kapanî Hafız Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Çeşme, 1965 yılında yapılan çarşı inşaatı sebebiyle yerinden kaldırılıp, 1968 yılında tekrar bugünkü yerine konulmuştur. Hazneli, dört yüzlü, küfeki taşından yapılan çeşmenin ön yüzü mermerden yapılmıştır. Yay kemerli bir ayna taşı ve her iki yanında ikişer tane yassı plasterler (alçı) bulunmaktadır. Çeşmenin diğer yüzleri de dörder tane olmak üzere duvara gömülmüş yassı plasterler ile hareketlendirilmiştir. Bahsettiğimiz plasterlerin üstünden bir korniş çeşmeyi çepeçevre dolaşmaktadır. Lülesi ve su teknesi olmayan çeşmenin ön yüzüne bakıldığında yeşil bir zemin üzerine yaldızlı “Maşaallah” yazısı görülmektedir. Üzerinde iki kıtalık kitabesi de bulunan eserin şairi Kenzî’dir. Kitabede yazan mısralar şu şekildedir:

“Rıza-ullah için sahib-ül hayrat”

“İmameyn aşkına eyledi icad”

“Kapanî Hacı Hafız Ahmed Ağa”

“İlâ yevm-el kıyam namı ola yâd”

“Bu tam tarihi görüb didi Kenzî”

“Kıl evvah-ı şehid-i Kerbelâ şad”

