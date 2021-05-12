İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya… Bu üç tarihî yapının arasında yer alıyor Ayasofya Üç Yüzlü Çeşmesi. Ayasofya’nın önünde müstakil bir adacığın köşesindeki bulunan çeşme, ortadaki büyük, iki yanındaki daha küçük, üç çeşmeden oluşan bir yapıdır. Çeşme için Mimar Kemaleddin’in izlerini taşıdığı gibi rivayetler bulunmaktadır. Ortadaki büyük çeşmenin kemeri üzerinde II. Mahmud’un torunu olan V. Mehmed’in tuğrası bulunmaktadır. 1911 yılında yapılan çeşme kesme mermerden, ayna taşları yekpare mermer olup az derin kemerlidir. Tekkeler kemerlerin altına rastlar. Başka çeşmelerde olduğu gibi dışarıya doğru çıkıntısı yoktur. Ayrıca suyu akmayan çeşmelerin kemerleri ve ayna taşları üzerinde Besmele ve çeşitli âyetler yazılıdır.

SON

En başta dediğimiz gibi beraber gezdiğimiz, gezerken de öğrendiğimiz çeşmelerimizin Ramazan ayının son günü olması sebebiyle sonuna geldik. Bu tarihî eserler bizlere tarihimizi anlatan ve sahip çıkmamız gereken önemli eserlerin başında gelmektedir. Geride bıraktığımız rahmet ayında inşallah bahsettiğimiz eserlerle siz sevgili okurlarımızın ufkunda farklı pencerelerin açılmasına sebep olmuşuzdur. Diğer ayların da Ramazan ayı gibi bereketli geçmesi duâsıyla… Sağlıcakla kalın…