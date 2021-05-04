İSTANBUL’UN TARİHÎ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Bugün biraz daha eski dönemlere giderek, Kumkapı’da bulunan Halil Çevkan Çeşmesi’ni inceleyeceğiz. Köşe başı çeşmesi olarak adlandırılan bu çeşme, 1590 yılında yaptırılmıştır. Nişanca Hamamı’nın arkasında bulunan Halil Çevkan Çeşmesi kesme taştan klâsik tarzda yapılmış üç cepheli bir yapıdır. Yukarıda sade bir korniş çeşmeyi boydan boya sarmış, üst kısmı kesme taştan çatı ile örtülmüştür. Duvar taşlarının bir kısmı dökülmüş, bir yan cephesi de tamamen bozulmuş durumdadır. Çeşmenin ayna taşı üzerine sonradan bir musluk takılmış ve gördüğümüz üzere çeşme akmaktadır. Yine ayna taşının yanında da tas yuvası bulunmaktadır. Çeşme, Halil Çevkan tarafından vakfedilmiştir. Orta kısmında kitabe taşı bulunmaktadır. Kitabeyi yazan Fedai İsmail Bey’dir.

Kitabede;

“Bu Fedayîd idi tarihin anın”

“Ayn-i Hasan Halil-i Çevkan” yazmaktadır.

Yaklaşık 450 yıldır ayakta olan bu çeşme, bakımsız görünse de dönemin mimarî yapısının izlerini hâlâ aynı güzellikte taşımaktadır.