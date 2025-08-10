Ermenek’e veda mektubu

Ermenek’e ilk geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum… 3 sene önceydi. Evlenip gelmiştim.

Aslında çok daha önceleri de çok sevdiğim bir arkadaşımın vesilesiyle sıkça gidip gelmiştim Ermenek’e. İlk Ermenek’e geldiğimde rahmetli Haydar Amcama “Ya Haydar Amca bu yolları nasıl gidip geliyorsunuz? İnsan burada yaşayamaz.” demiştim. Büyük konuşmuş olmalıyım ki seneler sonra buraya evlenip, yaşamak için gelmiştim. 2022’nin Eylül ayında dağların arasında saklı bu güzel şehre yaşamak için adım atarken, “Acaba burada kendime yer edebilir miyim?” diye düşünmüştüm. Ailemden çok uzak, ulaşımı çok zordu benim için. Ama bir o kadar da tabiatı, bağları, bahçeleri, manzarası, havası bir başkaydı.. Her şey fıtrî, her şey bahçeden, ulaşım problemi yok, hem bir ilçe, hem de insanların sıkça aradığı o köy havası vardı. Aslında yaşadıkça anladım ki beni Ermenek’e bağlayan cemaatimin kocaman yürekleriymiş. Zübeyir Gündüzalp’in de memleketi olan Ermenek ve Ermenek cemaati.. Evet beni oraya bağlayan Ermenek cemaatiydi. Samimiyetleri, gurbette olmamıza rağmen asla gurbette hissettirmeyen, bizi evlatları gibi gören yaşlısından gencine kadar bize sahip çıkan Ermenek cemaati.

Burada yapılan meşveretlerin değişmeyen bir kuralı vardı: “Batırık yapılacak!” O batırığın tadı dünyanın en güzel tadı olabilir. Bir sofranın etrafında toplanıp hem karnımızı, hem gönlümüzü doyurduk.

Batırığın içine ne koyduğumuzu hepimiz biliyoruz, ama o sofralara asıl tadını veren şey samimiyetimiz ve muhabbetimizdi.

Bizim ablalarımız, abilerimiz kardeşlerimiz, komşularımız oldu. Bazen bir telefonumuzla yanımızda oldular, bazen hiç söylemeden ihtiyacımızı hissettiler.

Memleketimizden uzakta, bize ikinci bir memleket verdiler. Anlatacak çok şey var Ermenek’e dair.

Kendimize ait sebeplerden ötürü şimdi Ankara’ya taşındık. Biliyorum ki Ermenek’teki dostluklar, samimiyetler ve tabiî ki batırık sofraları kalbimizin en özel yerinde duracak. Sizlerle paylaştığımız bütün anılar, hizmetler bundan sonra nereye gidersek gidelim bizimle gelecek.

Mektubumuza son verirken her sene Ermenek’te yapılan Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin de mevlidine muhakkak imkânı olan herkes katılsın. Saklı Cennet diye tabir edilen Ermenek’i, samimiyet, merhamet, ihlâs timsali Ermenek cemaatini muhakkak tanıyın. 3 sene boyunca bize kucak açan, aile olan Ermenek cemaati iyi ki varsınız.

