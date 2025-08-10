"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Ermenek’e veda mektubu

Kübra ÜNÜVAR
10 Ağustos 2025, Pazar
Ermenek’e ilk geldiğim günü dün gibi hatırlıyorum… 3 sene önceydi. Evlenip gelmiştim.

Aslında çok daha önceleri de çok sevdiğim bir arkadaşımın vesilesiyle sıkça gidip gelmiştim Ermenek’e. İlk Ermenek’e geldiğimde rahmetli Haydar Amcama “Ya Haydar Amca bu yolları nasıl gidip geliyorsunuz? İnsan burada yaşayamaz.” demiştim. Büyük konuşmuş olmalıyım ki seneler sonra buraya evlenip, yaşamak için gelmiştim. 2022’nin Eylül ayında dağların arasında saklı bu güzel şehre yaşamak için adım atarken, “Acaba burada kendime yer edebilir miyim?” diye düşünmüştüm. Ailemden çok uzak, ulaşımı çok zordu benim için. Ama bir o kadar da tabiatı, bağları, bahçeleri, manzarası, havası bir başkaydı.. Her şey fıtrî, her şey bahçeden, ulaşım problemi yok, hem bir ilçe, hem de insanların sıkça aradığı o köy havası vardı. Aslında yaşadıkça anladım ki beni Ermenek’e bağlayan cemaatimin kocaman yürekleriymiş. Zübeyir Gündüzalp’in de memleketi olan Ermenek ve Ermenek cemaati.. Evet beni oraya bağlayan Ermenek cemaatiydi. Samimiyetleri, gurbette olmamıza rağmen asla gurbette hissettirmeyen, bizi evlatları gibi gören yaşlısından gencine kadar bize sahip çıkan Ermenek cemaati. 

Burada yapılan meşveretlerin değişmeyen bir kuralı vardı: “Batırık yapılacak!” O batırığın tadı dünyanın en güzel tadı olabilir. Bir sofranın etrafında toplanıp hem karnımızı, hem gönlümüzü doyurduk.

Batırığın içine ne koyduğumuzu hepimiz biliyoruz, ama o sofralara asıl tadını veren şey samimiyetimiz ve muhabbetimizdi. 

Bizim ablalarımız, abilerimiz kardeşlerimiz, komşularımız oldu. Bazen bir telefonumuzla yanımızda oldular, bazen hiç söylemeden ihtiyacımızı hissettiler. 

Memleketimizden uzakta, bize ikinci bir memleket verdiler. Anlatacak çok şey var Ermenek’e dair. 

Kendimize ait sebeplerden ötürü şimdi Ankara’ya taşındık. Biliyorum ki Ermenek’teki dostluklar, samimiyetler ve tabiî ki batırık sofraları kalbimizin en özel yerinde duracak. Sizlerle paylaştığımız bütün anılar, hizmetler bundan sonra nereye gidersek gidelim bizimle gelecek. 

Mektubumuza son verirken her sene Ermenek’te yapılan Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin de mevlidine muhakkak imkânı olan herkes katılsın. Saklı Cennet diye tabir edilen Ermenek’i, samimiyet, merhamet, ihlâs timsali Ermenek cemaatini muhakkak tanıyın. 3 sene boyunca bize kucak açan, aile olan Ermenek cemaati iyi ki varsınız.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak deklarasyonu memnuniyetle karşıladı

    “Market Fiyatı” uygulaması ile yakın marketlerdeki fiyatlar karşılaştırılabilecek

    İspanya'nın Jumilla ilçesindeki Müslümanları hedef alan skandal karara tepkiler büyüyor

    Rusya'dan İsrail'e: Bu çok kötü ve yanlış yöndeki adımı kınıyoruz

    "Ukraynalılar, topraklarını işgalciye vermeyecek"

    Lübnan'daki tüm silahlar devlet tekeline alınacak

    Cezayir'den Fransa'ya vize muafiyeti misillemesi

    Çanakkale'deki yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı

    İsrail, Suriye'ye yine hava saldırısı düzenledi

    'Putin, Doğu Ukrayna karşılığında ateşkesi kabul edecek' iddiası

    Aliyev: Güney Kafkasya için tarihi olay - Paşinyan: İki ülke arasında yeni bir tarihin temeli atıldı

    Trump-Putin görüşmesi 15 Ağustos'ta Alaska'da

    Çanakkale'de yangın hızla ilerliyor

    Çürümüşlüğün üzerine gidilmeli

    “Tutuklu yargılanması gerekenler görevde”

    AB raporu: Gazze’deki kriz hâlâ ‘çok ciddi’

    Bir yıl içinde borç yüzde176 arttı

    Yüzsüzler listesi açıklanmalı

    Ucuz meyveyi unutun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Bahar Çiçekleri'nin mezuniyet sevinci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.