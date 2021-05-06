Kuzguncuk’un Çeşmesi: Mahbub Ağa

İSTANBUL’UN TARİHİ ÇEŞMELERİ - Hazırlayan: Kübra Ünüvar

Üsküdar’ın kültür zenginliğinden geçtiğimiz günlerde de bahsetmiştik. Bugün de Üsküdar’ın Kuzguncuk semtinde bulunan Mahbub Ağa Çeşmesi’nden bahsedeceğiz. Geçmiş dönemlerde farklı dine mensup insanları içinde barından Kuzguncuk semti, evleri, bostanı, tarihî dokuları, sahile yakınlığıyla bilinmektedir. Mahbub Ağa Çeşmesi de bu semtin tarihî bir simgesi haline gelmiştir. 1903 yılında Sultan Abdülmecid’in şehzadeliği döneminde baş ağa Mahbub Ağa adına yapılmış bu çeşme, zamanında Emine Sultan Sarayı’nın karşısına inşa edilmişti. Dikdörtgen planlı çeşmenin üzerinde üç tane musluk bulunmaktadır. Ön yüzünde ise birer ince sütun arasında kitabe ve ayna taşı mevcuttur. Tekne ve sütunları da bir kaide üzerine oturtulmuştur. Çeşme süsleme olarak da oldukça sadedir. Kabartma tezyinatlı mermerler ve kabartma bitki motifleri hâlâ orijinalliğini korumaktadır. Üzerinde bulunan kitabe uzun değildir. Kitabede şu ifadeler yer almaktadır; “Şehzade Devletlû Necabetlû Abdülmecid Efendi Hazretleri’nin Baş Ağası merhum Mahmub Ağa hayratıdır.”



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