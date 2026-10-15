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15 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Kocaeli Fuarı’nda Yeni Asya rüzgârı

15 Ekim 2026, Perşembe 09:47
16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Yeni Asya standı, yazarların imza günleri, çocuklara karikatür çizimleri ve Risale-i Nur eserleriyle ziyaretçileri ağırladı.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Can Kardeş rüzgârı esti
YeniAsyaKitap

Kocaeli - Ahmet Cemil Çökren
[email protected]

Kocaeli Kitap Fuarı, kitapların sayfalarından taşan hakikatlerin gönüllerle buluştuğu anlamlı anlara ev sahipliği yaptı. Yeni Asya standında gerçekleştirilen imza günleri, okuyucuların yazarlarla bir araya gelmesine vesile olurken, fuar ziyaretçilerine de unutulmaz hatıralar bıraktı.

Yazarlarımız kitaplarını imzaladı

İlk haftanın Cumartesi günü yazar M. Ali Kaya, okuyucularıyla buluşarak eserlerini imzaladı. Pazar günü ise İslam Yaşar, okuyucularıyla bir araya geldi. Eserleri vesilesiyle gerçekleşen bu buluşmada, kitapların insanları ortak değerler etrafında nasıl birleştirdiği bir kez daha hissedildi.

Minik okurlarla neşeli anlar

İkinci haftanın Cumartesi günü Demirhan Kadıoğlu ve Rıfat Okyay kitaplarını imzaladı. Günün en dikkat çekici ve yüzleri tebessüm ettiren anlarından biri, Demirhan Kadıoğlu’nun fuara gelen çocukların karikatürlerini çizmesiydi. Çocukların heyecanı ve mutluluğu, standı neşeli bir buluşma noktasına dönüştürdü. Pazar günü ise Şükrü Bulut, okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

Bediüzzaman Hazretleri rahmetle anıldı

Fuar boyunca Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin fikirleri, hizmet anlayışı ve iman hakikatlerine adanmış hayatı da rahmet ve minnet duygularıyla yâd edildi. Ayrıca fuarda Küçük Sözler, Gençyorum, Bizim Aile, Can Kardeş ve Yeni Asya gazetesi ücretsiz dağıtıldı. Kocaeli Kitap Fuarı’nda geride kalan; paylaşılan muhabbet, çocukların tebessümü, hakikate duyulan iştiyak ve gönüllerde filizlenen ümit oldu. Yeni Asya standı, kitapların birer dostluk köprüsüne dönüştüğü bu buluşmalarla fuarın anlamlı duraklarından biri olarak hafızalarda yer etti.

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