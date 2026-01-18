Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: O, ufkun en yukarısında idi. Sonra indi ve yaklaştı. Nihâyet kendisine iki yay kadar, hattâ daha da yakın oldu. Sonra da vahyolunacak şeyi Allah’ın kuluna vahyetti. İsrâ Suresi: 7-10 HADİS: Âlimler önderdirler. Takva sahipleri efendi ve reistirler. Bunlarla oturup kalkmak hayır ve iyiliği arttırmak demektir. Camiü’s-Sağir, No: 2572

