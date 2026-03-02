"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

02 Mart 2026, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Hak geldi, bâtıl yok oldu. Muhakkak ki bâtıl yok olup gidicidir.

İsrâ Suresi: 81

HADİS:

Ramazan ayının orucu, yerle gök arasında asılı bekler. Fıtır sadakası verilmedikçe Allah’a arz edilmez.

Camiü’s-Sağir, No: 2449

Okunma Sayısı: 179
