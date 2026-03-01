Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Ey iman edenler! Kendi nefislerinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem azabından koruyunuz. Tahrim Suresi: 6 HADİS: Ramazan ayının orucu, bir sonraki Ramazan ayına kadar geçen zaman içerisinde işlenen küçük günahları affettirir. Camiü’s-Sağir, No: 2448

