28 Şubat 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını ve iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar için Allah’ın af ve mağfireti vardır.
Ahzab Suresi: 35
HADİS:
Ramazanda Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Her gece bir nidâ edici şöyle seslenir: “Ey hayrı arayan, hayra yönel. Ey şerri arzulayan, vazgeç.”
Camiü’s-Sağir, No: 2281
