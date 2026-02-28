Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Oruç tutan erkekler ve kadınlar, namuslarını ve iffetlerini koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve kadınlar için Allah’ın af ve mağfireti vardır.



Ahzab Suresi: 35

HADİS:

Ramazanda Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar zincire vurulur. Her gece bir nidâ edici şöyle seslenir: “Ey hayrı arayan, hayra yönel. Ey şerri arzulayan, vazgeç.”

Camiü’s-Sağir, No: 2281