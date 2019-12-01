Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر أڭ كوچك بر ذى‌حياتى خلق ايدن، ألبته عموم كائناتڭ خالقيدر. Nurdan Katreler En küçük bir zîhayatı halk eden, elbette umum kâinatın Hâlık’ıdır. Lem’alar, s. 638

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