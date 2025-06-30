Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: İman edip güzel işler yapanlar ise, altından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirilirler. Orada Rablerinin izniyle ebedî olarak kalacaklardır. İbrahim Suresi: 23 HADİS: Ehl-i Beytimden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle doldurulduğu gibi, onu adaletle dolduracak... Camiü’s-Sağir, No: 2392

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