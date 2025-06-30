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30 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

30 Haziran 2025, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

İman edip güzel işler yapanlar ise, altından ırmaklar akan Cennetlere yerleştirilirler. Orada Rablerinin izniyle ebedî olarak kalacaklardır. 

İbrahim Suresi: 23

HADİS:

Ehl-i Beytimden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle doldurulduğu gibi, onu adaletle dolduracak...

Camiü’s-Sağir, No: 2392

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