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2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı

02 Temmuz 2025, Çarşamba 01:33
İsveçli genç, Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Ortahisar İlçe Müftülüğüne başvuran genç için İhtida Merasimi gerçekleştirildi.

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Ortahisar İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz, merasimde İslâm dininin temel inanç esasları hakkında bilgilendirmede bulunarak Kelime-i Şehadeti telkin etti. Müslüman olan genç “İbrahim” ismini aldı. 

Program sonunda İlçe Müftüsü Yılmaz, İbrahim’e Kur’an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlardan oluşan hediyeler takdim etti. Ayrıca kendisine ihtida belgesi verildi.

İbrahim, duyduğu manevi huzurdan dolayı mutluluğunu ifade ederken, Ortahisar İlçe Müftülüğü yetkilileri de bu anlamlı buluşmanın kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Ortahisar İlçe Müftülüğü, ihtida merasiminin ardından yaptığı açıklamada, "İbrahim kardeşimizi tebrik ediyor, Yüce Rabbimizden kendisine istikamet üzere bir ömür nasip etmesini niyaz ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Diyanet Haber

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Etiketler: doğru islamiyet, ihtida, bediüzzaman, risale-i nur, said nursi
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