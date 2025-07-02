İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı

02 Temmuz 2025, Çarşamba 01:33
İsveçli genç, Trabzon Ortahisar İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu. Ortahisar İlçe Müftülüğüne başvuran genç için İhtida Merasimi gerçekleştirildi.
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