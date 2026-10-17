ŞİİR

Dine hizmet edenler lillah için etmeli, Sadece ücretini, Rabbimden beklemeli, Dünyevî ve uhrevî faydayı terketmeli, Tebliğle mükellefiz bunu böyle bilmeli. Allah yaratır elbet, Islah ve hidayeti, Ihlâsla tebliği yap, bozmamalı niyeti, Hem usul hem de asıl, hak olmalı niyeti, Bâtıl yol çıkmaz sokak, hak bir yoldan gitmeli. Hak yoldan gider isen Rabbim muzaffer eder, Neticeyi düşünsen tebliğin boşa gider, İşin sırrını bilsen çaban olmuyor heder, Vazifen sade tebliğ bunu bilirsen yeter. En büyük cihad herhal, bilin cihad-ı ekber, Nefsini mağlub etmek herhâlde sana yeter, Nefsi ikna edersen kalmaz herhalde keder, Yapmadığın şeyleri söylersen boşa gider. Yakın çevrenden başla İslamı anlatmaya, Lisan-ı hal tesirli tebliğde esas maya, Nezih ve nazik üslup sebeb olur iknaya, Vazifeni düzgün yap, barış gelir dünyaya.

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