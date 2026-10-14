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14 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Münker Nekir senin arkadaşındır

Mehmet KOVANCI
14 Ekim 2026, Çarşamba
ŞİİR

Hak vaki olunca, gasledilirsin,

Hiç durmazlar inan kefenlenirsin,

Musalla taşına nakledilirsin,

Namazdan sonraysa defnedilirsin.

 

Kabre indirirler kefenle seni,

Orada beklersin Münker Nekiri,

Bildiğin şeylerdir hep sualleri,

Baş başa kalırsın Münker Nekirle.

 

Teşyiciler seni defneder gider,

Lisan-ı haliyle kabir ne söyler,

Ya Cennet bahçesi mükafat var der,

Cehennem çukuru cezanı çek der.

 

Eğer said isen dostundur senin,

Onlarla harika tatlı sohbetin,

Sana orda muin iman amelin,

Arkadaş olursun Münker Nekirle.

 

Kabre girdiğinde yalnız değilsin,

İki dost arkadaş gelir yanına,

Rabbin kimdir diye sohbet edersin,

Sorgu melekleri can yoldaşındır.

 

“Dinin nedir?” diye sorarlar sana,

“Dinim İslam” dersin sana sorana,

En mükemmel dindir inan İslâma,

Sohbet devam eder arkadaşlarla.

 

Peygamber hakkında sohbete devam,

Hazret-i Muhammed mükemmel imam,

Kur’ân ve sünnettir en büyük davam,

Sohbet devam eder arkadaşlarla.

 

“Kitabın ne?” diye devam sohbete,

“Kitabım Kur’ândır” dersin elbette,

Kur’ân’a ram oldum tebaiyette,

Sohbet devam eder arkadaşlarla.

 

Sohbette sorulur, zürriyetin kim?

Hazret-i Adem’dir hep zürriyetim,

İlk atamdır hem de ilk peygamberim,

Sohbet devam eder arkadaşlarla.

 

“Hangi millettensin” diye sorulur,

‘’Millet-i İbrahim’’ cevap verilir,

Bu minval üzere sual edilir,

Sorgu devam eder arkadaşlarla.

 

Belki bu bir sohbet bir münazara,

Her doğru cevapta düşmezsin dara,

Cennet bahçesidir farklı manzara,

Kabrin genişlenir, şükür Allah’a.

 

Hem kalbim hem kabrim nurlanır hemen,

Âlem-i ervahı seyre başladım,

Bu hale ruhumla pek çok sevindim,

Rabbimin lütfuna pek çok şükrettim.

 

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