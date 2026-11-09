"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Risale-i Nur Türkçesi

Mehmet KOVANCI
09 Kasım 2026, Pazartesi
ŞİİR

İman kalb ile tasdik, dilin ile ikrardır,

Diliyle ikrar ise müminin şiarıdır.

 

Atalar söylemiştir dokuz düşün bir söyle,

Hangi manaya gelir söylediğin kelime.

 

Zındıka cereyanı, girmiş İslâm içine,

İlişmek isteyecek, iman rükünlerine.

 

İnsanların ağzında, dolaşan kelimeler,

Bunlar çok dehşetlidir inkârdan verir haber.

 

Söylenen her kelime, söylenen her bir cümle,

Dinsizliği işmamsa, necat bul terk etmekle.

 

Bediüzzaman söyler; mühim üç tanesini,

Beyan eder bizlere birer birer hepsini.

 

Kendi kendine olmak manası varsa terket,

Tesadüf manasına geleni hemen farket.

 

“Tabiat yaratıyor” manasıysa felaket,

Tabiat icad eder demek büyük helaket.

 

“Sebebler icad eder” demek küfre alamet,

Sebebler camid, cahil; yoktur ilim ve kudret.

 

Sebebler akılsızdır müsebbebte var plan,

Müsebbib-i hakikî, Allah’tır de her zaman.

 

Söylenen her kelime ya ikrardır ya inkâr,

Kullanılan kelime inkarsa büyük zarar.

 

Süfyanî kelimeler dilimize yerleşti,

Kalbi tasdikimizi zedeleyip ilişti.

 

Yılan ve akreplerden kaçar gibi kaçalım,

Nurlar’ın Türkçesiyle etrafa nur saçalım.

 

Nurlar’ın dili ise, Türkçedir diyor Kuran,

Takdir-i İlâhîdir, hem tahsindir bu lisan.

 

Nurların Türkçesini, hâkim kılacağız biz,

Nur’un Türkçesi ise, olacak imamımız.

 

Nurlar’la iktifa et, Nurcu olursun kesin,

Risale-i Nurlara ayinedir söz, sesin.

 

Hem Süfyan’ın yanında hem Mehdî’nin yanında,

Tercihini yap artık, dur Mehdî’nin safında

 

Türk lisanı sadmeler geçiriyor bu zaman,

Nur’un kelimeleri halis Türkçedir inan.

 

Risale-i Nurlar’a ilişen dil kurusun,

Risale-i Nurlar’a uzanan el kırılsın.

MEHMED KOVANCI
[email protected]

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de 70 bin çadır sular altında! - 950 bin kişi sel riski altında yaşıyor!

    Açıklanmasına kim karar verecek?

    Türkiye fon yolsuzluğunda nefesini tuttu - Listenin açıklanmasını bekliyoruz

    1,5 yıl önce uyarmıştım

    Satışlar durma noktasında

    Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Merz?

    Başörtüsü yasağından sonra Azerbaycan’da dijital kıskaç

    AKP’de güç odakları çatışıyor

    Asgarî ücretli ne istiyor?

    Amsterdam'da Gazze için 'Kırmızı Çizgi' eylemi: En az 200 bin kişi katıldı

    Mısır'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var

    İran'dan Trump'a sert uyarı: Ya savaşı bitirin ya da cehennemi yaşarsınız!

    Demokrasi, hürriyet ve başörtüsü

    İsrail'de hükümet kurma görevi muhalefet lideri Eisenkot'a veriliyor

    Antalya dünya liderlerini ağırlıyor: COP31 İklim Zirvesi yarın başlıyor!

    Gürsel Tekin: "Yoksulun köye dönüşü çaresizlik, zenginin gidişi konfor!"

    Aliyev gelmedi ama Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor

    Fon vurgunu vaazına erişim engeli

    Temsilcilerimiz toplandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu Merz?
    Genel

    1,5 yıl önce uyarmıştım
    Genel

    Satışlar durma noktasında
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    AKP’de güç odakları çatışıyor
    Genel

    Türkiye fon yolsuzluğunda nefesini tuttu - Listenin açıklanmasını bekliyoruz
    Genel

    Açıklanmasına kim karar verecek?
    Genel

    Başörtüsü yasağından sonra Azerbaycan’da dijital kıskaç
    Genel

    Eğitimin geleceği de adalet ve meşverette
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.