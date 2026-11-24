ŞİİR

Her güz mevsimine bak, kıyamete numune, Nebatî ve hayvanî, dört yüz bin çeşidine, Bunlardan üç yüz binin şahid olduk mevtine, Bu hal yokluk değildir terhistir düşünene, Vazifeden paydostur bunları derk edene. Hazan mevsimi geldi sararıyor yapraklar, Dallardan birer birer yere düşer yapraklar, Baharda ihya olur yere düşen yapraklar, Bunlardan ibret alın ölüm seni de yoklar, Ebedi bir âlemde beka bulur hayatlar. Küçücük börtü böcek güz mevsimi gelince, Kışın şiddetli soğuk hayatı zor edince, Çok büyük bir nimettir güzün bunlar ölünce, Rahman Rahîm’dir Allah, mevtini halk edince, Kışta yaşamak çok zor, merhameti çok ince. Başındaki ak saçlar, sanki kefen gibidir, Mevtin keşif kolları bedene yerleşmiştir, İhtiyarlık hastalık, fânîlikten haberdir, Her kişinin ölümü onun kıyametidir, Kıyamet sonrasına hazır olmak iyidir. Her güz ihtar ediyor, bâkî değildir dünya, Kıyametin ne zaman, bilinmez bu sırdır ya, Kıyametin kopmadan, hazır olun bekaya, Hazırlıksız yakalansan çarpılırsın cezaya, Aklını başına al, hazırlanın ukbâya.

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