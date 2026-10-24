Zahmette vardır rahmet

ŞİİR

Hakk’ın verdiği ömür, Ya elmastır ya kömür, Daima Hakk’a yürür, Her nimetine şükür. Yaş haddi aştı artık, Artık ihtiyarladık, Nurlar şifa ve azık, Uzak kalana yazık. Yaş kemale ermiştir, Deme bu nasıl iştir, Taati istemiştir, Cenneti lütfetmiştir. Düşünce güç kuvvetten, Dünya denen afetten, Hastalık musibetten, Olüm kurtarır dertten. Azalınca güç kuvvet, Etme hiçbir şikâyet, Olanda var çok hikmet, Zahmetin olsun rahmet. İmanlı ihtiyarlık, En büyük bahtiyarlık, Nefis muzır bir varlık, Şikâyet isyankârlık. Durdukça can kafeste, Bu bir İlâhî beste, Yürüyorsun aheste, Allah de; her nefeste. Gel haydi diyene dek, Ukbaya verin emek, Hep hazır olmak gerek, Mevt hakikat etme şek. Rabbim nurla büyütsün, Rabbim nurla yürütsün, Rabbim nurla çürütsün, O zaman sen üstünsün. Rabbimin emaneti, Bozma istikameti, Yapma hiç ihaneti, Lütfuyladır Cenneti. Fânî dünya burası, Olmayın yüz karası, İki nefes arası, Hayat budur esası. Beklemediğin bir an, Bedenden ayrılır can, Seni kurtarır iman, Bu nimet büyük inan.



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