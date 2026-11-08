Bazı yollar çıkmaz yoldur

ŞİİR

Bazı yollar cılga bir yol, Belli belirsizdir bir yol, Kırılır bacak hem ve kol, Aman pek çok dikkatli ol. Bazı yollar keçi yolu, Bilinmez hiç sağı solu, Tehlikelerle dopdolu, Menzile varmaz hiç sonu. Bir kısım yollar patika, Bozuluyor hep fiyaka, Boşunadır her dakika, Varamazsın hiç maksuda. Kur’ân ve Sünnet’in yolu, Bellidir hep sağı solu, Takip ediniz sağ yolu, Cennettir bu yolun sonu. Hak yol cadde-i kübra’dır, Rabb’im bu yoldan razıdır, Bu cadde de rahmet vardır, Bu yol daim sevabdârdır. Bu caddeyi takib edin, Bu yolda hep devam edin, Bu yoldadır selâmetin, Başka yollar felâketin. En kısa ve çok geniş yol, Saadete götüren yol, Tercih senin akıllı ol, Ana cadde en eslem yol Müstakim yol, sonu Cennet, Yoldan çıkma bul saadet, Daim hakka edin niyet, Kurtaracak ubudiyet. MEHMED KOVANCI

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