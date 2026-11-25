ŞİİR

Nebatat ve hayvanat, Rahîm ismine mazhar, İnsanda rahîm ismi, pek çok tecellisi var, Misalleri pek çoktur, Rabbim yardımcı ve ya, Rahîm ismi her şeyde tecellisiyle parlar. Su seni tanımıyor, toprak seni hiç bilmez, Yağmur kendi kendine semadan yere inmez, Hissiz şuursuz toprak rızkınızı düşünme, Rahîm ismi toprakta tecelli eder parlar. İncir ağacına bak kendisi çamur yiyor, Yavrusu meyvesine latif süt içiriyor, Ağacın rızkı ile meyvenin rızkına bak, Tecelli-i Rahîm’i dikkatle tefekkür et. Ağacın yaprağını dikkatle tefekkür et, Ağacın çiçekleri üzerinde dur fikret, Ağaçtaki meyveler nasıl oluyor aklet, Bu farklı farklı haller tecelli-i Rahîmdir. Ağacın kendisinde olmayan özellikler, Yaprak, çiçek meyvede vardır bu hasiyetler, Bunlar nereden gelir farklı hususiyetler, Tecelli-i Rahîm’dir bu farklı tecelliler. Aç olan aslan bile yavrusuna verir et, Kendisi aç kalarak kendi yemiyor hayret, Bu şefkat neredendir anlamaya et gayret, Tecelli-i Rahîm’dir bu acib hali seyret. Yavrusunu korumak ister tavuk elbette, Hayatı hiçe sayar, başını verir ite, Kendini feda eder, bak verilen şefkate, Rahîm’e mazhar tavuk, insan kalır hayrette. Zehirli bir böcekten bal verdiriyor bize, Elsiz bir böcekten de yaptırıyor elbise, Bunlar ancak ilhamla musahhar olur bize, Rahîm ismine mazhar, bak rahîmin izine. Horoza bir baksana kendi yemez yedirir, Tavuklar yemleri yerken etrafa göz gezdirir, Bencilliği terkeder, sürü himayesindedir, Horozda Rahîm ismi daim tecellidedir. Yeni doğmuş bir yavru hem zayıf hem de aciz, İktidarı hiç yoktur, rızkı bulmaktan aciz, Memeler musluğundan Rabb’im diyor besleriz, Rabb’imin merhameti tecelli-i Rahîm’dir.

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